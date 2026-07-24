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Belföld

Tarr: 2,5 milliárdnál járhat a visszautalt NKA-támogatások összege

Interjú Tarr Zoltánnal 2026. május 18-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumban.
Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 24. 21:34
Interjú Tarr Zoltánnal 2026. május 18-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumban.
Varga Jennifer / 24.hu
A miniszter bízik benne, hogy ahogy derülnek ki az ügyek, másoknak is eszébe jut visszautalni a pénzt.

Már több mint 2,5 milliárd forintnál járhat a visszafizetett NKA-támogatások összege, közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az RTL Híradóval. 

Ez Tarr szerint 10-15 százaléka lehet a kiosztott összegeknek. Júniusban azt kérte, hogy akik megkérdőjelezhető módon jutottak támogatáshoz, inkább utalják azt vissza. A miniszter abban bízik, hogy ahogy kiderülnek az ügyek, talán másban is felmerül, hogy érdemes visszautalni a pénzt, mielőtt a vizsgálat abba a fázisba ér, hogy őket is megkeressék.

A 24.hu ma írt arról, hogy még a Fidesz-kormány bukása után is milliárdokat osztott ki Hankó Balázs. Tarr közölte, hogy azonnali vizsgálat indul a támogatási döntések, a kifizetések jogszerűsége, valamint a források felhasználásának célszerűsége kapcsán.

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