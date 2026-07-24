Donald Trump vizsgálattal és vámokkal fenyegetőzik az EU-val szemben

Donald Trump ismét jelentős vámokkal fenyegette az Európai Uniót, miután nemrég komoly büntetéseket szabott ki amerikai techcégekre.

Az Egyesült Államok nem MALACPERSELY Európának, és nem is hagyjuk, hogy az legyen

– írta a Truth Social oldalán.

Az EU 890 millió euróra büntette a Google-t, amiért a cég a keresési eredményekben előnyben részesíti a saját szolgáltatásait, amivel megsértette az EU versenyjogi szabályait.

Trump szerint az Egyesült Államok vizsgáltatot indít a kereskedelmi törvény 301-es pontja alapján. Újabban az amerikai elnök erre hivatkozva éleszti fel a vámháborúját. Az Egyesült Államok és az EU tavaly megállapodtak a vámszabályokról, amelyek a legtöbb vámot 15 százalékban maximalizálták. Az Egyesült Államok régóta kritizálja az európai bírságokat a nagy amerikai techcégeken.