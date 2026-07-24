donald trumpusavámvámháború
Nagyvilág

Donald Trump vizsgálattal és vámokkal fenyegetőzik az EU-val szemben

CARLISLE, PENNSYLVANIA - JULY 15: President Donald Trump speaks at the Pennsylvania Defense and Innovation Summit at U.S. Army War College on July 15, 2026 in Carlisle, Pennsylvania. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Alex Wong / Getty Images
Donald Trump
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 24. 20:19
CARLISLE, PENNSYLVANIA - JULY 15: President Donald Trump speaks at the Pennsylvania Defense and Innovation Summit at U.S. Army War College on July 15, 2026 in Carlisle, Pennsylvania. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Alex Wong / Getty Images
Donald Trump
Miután az EU egymilliárd dollárra büntette a Google-t.

Donald Trump ismét jelentős vámokkal fenyegette az Európai Uniót, miután nemrég komoly büntetéseket szabott ki amerikai techcégekre.

Az Egyesült Államok nem MALACPERSELY Európának, és nem is hagyjuk, hogy az legyen

– írta a Truth Social oldalán.

Az EU 890 millió euróra büntette a Google-t, amiért a cég a keresési eredményekben előnyben részesíti a saját szolgáltatásait, amivel megsértette az EU versenyjogi szabályait.

Trump szerint az Egyesült Államok vizsgáltatot indít a kereskedelmi törvény 301-es pontja alapján. Újabban az amerikai elnök erre hivatkozva éleszti fel a vámháborúját. Az Egyesült Államok és az EU tavaly megállapodtak a vámszabályokról, amelyek a legtöbb vámot 15 százalékban maximalizálták. Az Egyesült Államok régóta kritizálja az európai bírságokat a nagy amerikai techcégeken.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bűnösnek vallotta magát a georgiai fiatal, aki 14 évesen négy embert ölt meg egy iskolai lövöldözésben
Drónokat teszteltek Kijevben, Oroszország csapást mért
Kikötőfalnak ment egy dunai szállodahajó Bécsben
Kaja Kallas szerint Donald Trump alaptalanul vetette ki az újabb importvámokat
Inkább szétkalapálják a saját arcukat, csak ne legyenek magányosak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik