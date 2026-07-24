looksmaxxingmarie clairementális egészség
Élet-Stílus

Inkább szétkalapálják a saját arcukat, csak ne legyenek magányosak

Chris DELMAS / AFP
admin Kránicz Dorottya
2026. 07. 24. 21:03
Chris DELMAS / AFP
Férfias állív nélkül semmit sem ér az életed, de a looksmaxxing még segíthet, hogy minél több nőt megszerezz – nagyjából ezt állítják azok az online közösségek, amik ma már fiatal fiúk százezreit érik el. A férfiszépség kultusza nem meglepő módon egy lépésre van a nőgyűlölettől, de azért vannak olyanok is, akik inkább matcha lattés, érzékeny performatív fiúként hódítanának. A modern férfiidentitások válságában végül leginkább a fiatal férfiak mentális egészsége sérül, a looksmaxxing ennek a krízisnek az egyik súlyos látlelete. A szerző a Marie Claire újságírója.

Braden Peters, vagy ismertebb nevén Clavicular rezzenéstelen arccal magyarázza a riporternek, hogy saját arccsontjaink szándékos eltörésével sokkal férfiasabbak és vonzóbbak lehetünk. Persze, a bonesmashingnek megvannak a kockázatai, teszi hozzá, de „ha jól csináljuk“, a célzott mikrotörések által a csont erősebben forr össze, megteremtve ezzel azokat a maszkulin vonásokat, melyekért – legalábbis szerinte – rajonganak a nők. Ő személy szerint egy kalapácsot használt ehhez, de mielőtt Peters kétségkívül sármos arca láttán rohannánk a szerszámosládáért, tegyük hozzá, hogy az influenszer több plasztikai műtéten is átesett.

Jó lenne azt mondani, hogy mindez egy amerikai srác szélsőséges őrülete, de Peters közel 1 milliós Instagram- és ugyanekkora tiktokos követőbázisával valódi, kézzel fogható hatással van a fiatal fiúkra. A bonesmashing ráadásul csak a jéghegy csúcsa: Peters gyakorlata a looksmaxxing online trendjének egyik eleme, mely a férfiak külsejének adott szépségideálok mentén való optimalizációját hirdeti, és ami még tágabban és még inkább problémás módon a nőgyülölet ideológiájába ágyazódik bele.

Francois Durand / Getty Images Braden Peters (Clavicular)
A cikk tartalmából

Cikkünkből – egyebek között – kiderül:

  • mi az a looksmaxxing,
  • ki a performatív férfi és a fruity boy,
  • miért nézik százezrek, ahogy valaki a kalapáccsal teszi szexibbé az arcát,
  • mi köze ennek a problémakörnek a magányhoz,
  • és miért van az, hogy az izolált fiatal férfiak különösen sérülékenyek az incel online közösségekben?
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