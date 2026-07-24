Inkább szétkalapálják a saját arcukat, csak ne legyenek magányosak

Braden Peters, vagy ismertebb nevén Clavicular rezzenéstelen arccal magyarázza a riporternek, hogy saját arccsontjaink szándékos eltörésével sokkal férfiasabbak és vonzóbbak lehetünk. Persze, a bonesmashingnek megvannak a kockázatai, teszi hozzá, de „ha jól csináljuk“, a célzott mikrotörések által a csont erősebben forr össze, megteremtve ezzel azokat a maszkulin vonásokat, melyekért – legalábbis szerinte – rajonganak a nők. Ő személy szerint egy kalapácsot használt ehhez, de mielőtt Peters kétségkívül sármos arca láttán rohannánk a szerszámosládáért, tegyük hozzá, hogy az influenszer több plasztikai műtéten is átesett.

Jó lenne azt mondani, hogy mindez egy amerikai srác szélsőséges őrülete, de Peters közel 1 milliós Instagram- és ugyanekkora tiktokos követőbázisával valódi, kézzel fogható hatással van a fiatal fiúkra. A bonesmashing ráadásul csak a jéghegy csúcsa: Peters gyakorlata a looksmaxxing online trendjének egyik eleme, mely a férfiak külsejének adott szépségideálok mentén való optimalizációját hirdeti, és ami még tágabban és még inkább problémás módon a nőgyülölet ideológiájába ágyazódik bele.