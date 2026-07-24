Meghan Markle fotókat posztolt családja európai útjáról

Harry herceg és Meghan Markle idén nyáron Európába utaztak a gyerekeikkel, a hétéves Archie herceggel és az ötéves Lilibet hercegnővel. Sokáig ment a huzavona, hogy a kicsik találkoznak-e négy éve nem látott nagyapjukkal, III. Károly királlyal az utazás során, de végül sor került a találkozóra az uralkodó egyik vidéki magánrezidenciáján. Bár erről a programjukról nem, egy sor másik élményükről posztolt Markle a minap Instagramon.

Az európai vakációt megörökítő fotókhoz a hercegné annyit írt:

Nyári szünet.

A képeken természetesen feltűnik Harry herceg, valamint a gyerekek is, bár ők szigorúan csak háttal, hiszen az arcukat szüleik nem mutatják meg a nagyközönségnek.

Portugáliából és az Egyesült Királyságból is vannak fotók. Harry néhai édesanyja, Diana hercegné családi birtokára és végső nyughelyére is ellátogattak a sussexiek – az egyik képen az látszik, hogy Archie és Lilibet virágcsokrokat visznek, feltehetően nagyanyjuk sírjára. A hétéves herceget még egy pilótafülkébe is beengedték.

A fotókat ebben a posztban lehet végiglapozni: