Leclerc kutyájától az összetört Alpine-ig – ilyen volt a pénteki nap a Hungaroringen
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Pénteken már feldübörögtek a motorok a Hungaroringen, a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén, hiszen megrendezték az első két szabadedzést. Az elsőt az a Charles Leclerc nyerte, akinek a kutyája, Leo is feltűnt a paddockban, a másodikat pedig Lewis Hamilton, vagyis Ferrari-dominancia jellemezte az első napot. A második szabadedzésen kicsúszott és a gumifalba csapódott az Alpine argentin pilótája, Franco Colapinto. Pénteki galéria.
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