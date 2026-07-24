Klopp a német újságíróknak: Ha rászálltok a családomra, távozom

Immár hivatalos, hogy 2030-ig Jürgen Klopp irányítja a német futballválogatottat.

Az új szövetségi kapitány különlegesnek nevezte az új feladatát, de a kötelező körök mellett volt egy olyan része is a bemutatkozó sajtótájékoztatónak, amikor a sajtó képviselőinek üzent.

„Ha bármikor úgy gondoljátok – és itt nem csak egy-két ember véleményéről van szó –, hogy távoznom kellene, végkielégítés nélkül lépek le.

Ha rászálltok a családomra, és nem hagyjátok őket békén, távozom. Láttam, mi történt Julian Nagelsmann-nal és Thomas Tuchellel. Tudom, hogy más országokban még ennél is rosszabb a helyzet.

Csak egyetlen dolgot kérek: ha valami nem működik, engem kritizáljatok. Viszont ha minden klappol, nem kell agyondicsérnetek” – nyilatkozta Klopp.

A Nationalelf új kapitánya szeptember 24-én debütál az ősi rivális Hollandia elleni Nemzetek Ligája-rangadón.