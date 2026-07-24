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A jövő héten visszatér a forróság, újra a 40 fokot közelítjük majd

Mohos Márton / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 24. 16:16
Mohos Márton / 24.hu
A hőhullám hosszúnak ígérkezik, augusztus első hetének végéig szinte biztos, hogy kitart.

Újabb, hosszan tartó hőhullámot vetítenek előre a középtávú előrejelzések, már csak pár napunk maradt a hőségmentes időjárásból – kongatta meg a vészharangokat friss előrejelzésében az Időkép.

Mint írták, hétfőn egy hidegfront még elszórt záporokat, zivatarokat okozhat az országban, keddtől azonban fokozatosan délnyugatira fordul az áramlás, aminek következében napról napra egyre melegebb lesz. Végeredményben pedig ismét beköszönt a forróság.

A hőhullám tartósnak ígérkezik, minden arra mutat, hogy augusztus 7-ig egészen biztosan kitart.

A csúcshőmérséklet augusztus első napjaiban az ország nagy részén bőven 35 fok fölött fog alakulni, többfelé ismét a 40 fokot közelíthetjük, nem kizárt, hogy el is érjük.

Ezzel együtt értelemszerűen az éjszakák is egyre melegebbek lesznek: a jövő hét második felétől egyre kevesebb helyen csökken 20 fok alá a hőmérséklet, vagyis újból trópusi éjszakák jönnek.

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