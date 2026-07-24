A francia kormány inkább elintézi, hogy hitelt kapjon a jobboldal a kampányra, csak ne avatkozzanak be kívülről

A külföldi beavatkozások elkerülése érdekében a francia kormány tárgyalásokat kezdeményezett a hazai bankokkal a jövő évi elnökválasztás jelöltjeinek kampányához szükséges hitelek garantálásáról egy „demokráciabank” keretében. Az intézkedés legfőbb haszonélvezője Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés jelöltje lehet.

A külföldi beavatkozás kockázatára, illetve a pénzügyi nehézségekre hivatkozva a francia kormány olyan megoldást keres a francia bankokkal, amely lehetővé tenné a 2027-es elnökjelöltek számára, hogy hitelekhez jussanak választási kampányaikhoz, miután a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés rendszeresen finanszírozási nehézségekkel küzd.

A kampány és demokratikus célkitűzéseinek zökkenőmentes lebonyolítása érdekében elengedhetetlen, hogy minden jelölt, politikai hovatartozásától függetlenül, hozzáférjen kampánya francia finanszírozásához

– tudatta a miniszterelnöki hivatal az AFP hírügynökséggel.

A cél a kampányba való külföldi beavatkozás megakadályozása, amely közvetlen veszélyt jelent a demokráciák működésére

– idézte kormányzati forrását a francia hírügynökség.

A miniszterelnöki hivatal a múlt héten találkozót kezdeményezett a főbb francia bankok képviselőivel. Megvitattak egy lehetséges megoldást, amely a kormányzati források szerint „több bank közötti megállapodást jelentene, amelynek értelmében az állam fedezhetné a behajthatatlanság kockázatának egy részét”. A Le Monde című napilap úgy értesült, hogy ez a megállapodás beépíthető a 2027-es költségvetési törvényjavaslatba, amelyet a parlament ősszel fog megvitatni.

Sébastien Lecornu miniszterelnök ezzel a kezdeményezéssel az elődje, François Bayrou által szorgalmazott „demokráciabank” gondolatát kívánja feléleszteni.

A kormányzat szerint a cél „elkerülni a külföldi pénzügyi hálózatok bevonását a kampányba”, miután Marine Le Pen pártja a 2014-es önkormányzati és európai parlamenti választásokhoz Oroszországtól, a 2022-es elnökválasztási kampányához pedig egy magyar banktól kapott kölcsönt.

Korábbi elutasításaikat a francia bankok azzal indokolták, hogy nem térülnek meg a költségeik, annak ellenére, hogy a jelöltek költségeinek egy részét az állam visszatéríti legalább 5 százalékos választói támogatás esetén. Nem hivatalosan a bankok általában arra hivatkoztak, hogy az ügyfelek bankot váltanak, ha a pénzintézetük egy olyan pártnak hitelez, amellyel nem egyezik az értékrendjük.

A Francia Bankszövetség vezérigazgatója, Maya Atig a héten arról biztosította a sajtót, hogy ez utóbbi szempont nem számít, és a bankok „nem személyes preferenciák alapján nyújtanak hitelt”. Szerinte a hitelek „végül is racionális döntésen alapulnak”, és egy több millió eurós kampányfinanszírozás „nem jelentéktelen” – jelentette ki. A vezérigazgató annak a reményének adott hangot, hogy a francia bankok „hozzájárulhatnak a politikai élet finanszírozásához”. A Francia Bankszövetség ezért ősszel létrehoz egy platformot különböző javaslatokkal, amelyeket megoszt az összes jelölttel.

A kérdés kulcsfontosságú a Nemzeti Tömörülés számára, amely még mindig nem képes magát finanszírozni, adósságainak hosszú távú visszafizetése miatt, amelyek szinte teljes egészében magánszemélyek kölcsöneiből állnak. 2024 végén ez a kötelezettség közel 19 millió euróra rúgott, idén március végére pedig körülbelül 8,5 millió euróra csökkent a párt szerint, amely december végére 5 millió euróra, 2027 márciusára pedig nullára tervezi csökkenteni az adósságát.

Kévin Pfeffer, a párt pénztárosa április közepén „negatív visszajelzésekről” számolt be a francia bankoktól, amelyek véleménye szerint „nem a demokrácia szabályai szerint játszanak”.

Kilenc hónappal az elnökválasztás előtt valamennyi felmérés azt jelzi, hogy ha most tartanák a második fordulót, azt megnyerné Marine Le Pen. A Nemzeti Tömörülés ezért egy egy olyan bankot keres, amely hajlandó lenne 10,7 millió eurós hitelt folyósítani neki, ami a második fordulóba jutó jelöltek számára az állam által visszatéríthető maximális összeg. A szélsőjobboldali párt kampányfinanszírozásának rendszeresen jelentkező nehézségein túl a potenciális hitelezőket az is elriaszthatja, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság a közelmúltban bűnösnek mondta ki Marine Le Pen mellett magát a pártot is az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban.

A miniszterelnöki hivatal a francia sajtónak kijelentette, hogy az elnökválasztási kampány hitelezésének megkönnyítéséről nem történt egyeztetés a kormányzat és a Nemzeti Tömörülés között. A bankokkal tartott találkozó célja az volt, hogy „megvitassák azokat a módokat és eszközöket”, amelyekkel „valamennyi jelölt” francia banki hitelhez juthat a kampánya finanszírozásához – jelezte az AFP francia hírügynökség forrása, megjegyezve, hogy más jelöltek, köztük a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon is, finanszírozási nehézségekkel szembesültek.

(MTI)