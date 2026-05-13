Gelencsér Tímea az esküvőjéről: Annyira rosszul áll, hogy azon gondolkoztam, nem tehetnénk-e át jövőre

Gelencsér Tímea kezét tavaly februárban, Arubában kérte meg vőlegénye, Simon Mátyás. Az eredeti terv szerint már az évben összeházasodtak volna, de végül idénre halasztották az esküvőt – ám a műsorvezető bevallása szerint továbbra sem állnak túl jól a szervezéssel.

Lassan halad a házfelújítás, de ez nem tőlünk függ. Nem haladtunk annyira sokat, de közben meg mégis, mert jövő héten megcsinálják az okosotthonrendszert, meg várjuk a konyha- és a fürdőszobabútorokat, onnantól kezdve be tudunk költözni. Az esküvő már más kérdés, bevallom őszintén, az annyira rosszul áll, hogy azon gondolkoztam, nem tehetnénk-e át jövőre. Én egyébként szeretek jegyben járni, így is nagyon szeretjük egymást, izgalmas ez a jegyesélet, igazából várhatna még az esküvő egy évet, hogy legyen időnk rendesen megszervezni

– osztotta meg a Borssal Gelencsér, aki úgy érzi, nem tehetik meg, hogy tovább halasztják a menyegzőt.