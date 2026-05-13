Gelencsér Tímea az esküvőjéről: Annyira rosszul áll, hogy azon gondolkoztam, nem tehetnénk-e át jövőre

Gelencsér Tímea kezét tavaly februárban, Arubában kérte meg vőlegénye, Simon Mátyás. Az eredeti terv szerint már az évben összeházasodtak volna, de végül idénre halasztották az esküvőt – ám a műsorvezető bevallása szerint továbbra sem állnak túl jól a szervezéssel.
Lassan halad a házfelújítás, de ez nem tőlünk függ. Nem haladtunk annyira sokat, de közben meg mégis, mert jövő héten megcsinálják az okosotthonrendszert, meg várjuk a konyha- és a fürdőszobabútorokat, onnantól kezdve be tudunk költözni. Az esküvő már más kérdés, bevallom őszintén, az annyira rosszul áll, hogy azon gondolkoztam, nem tehetnénk-e át jövőre. Én egyébként szeretek jegyben járni, így is nagyon szeretjük egymást, izgalmas ez a jegyesélet, igazából várhatna még az esküvő egy évet, hogy legyen időnk rendesen megszervezni
– osztotta meg a Borssal Gelencsér, aki úgy érzi, nem tehetik meg, hogy tovább halasztják a menyegzőt.
Az Újratervezés forgatása után leülök, és haladok mindennel, híres utolsó mondatok. Mondjuk, még a ruhám sincs meg, de ez a kérdés engem annyira nem zavar. A divattervező már megvan, elküldtem nagyjából, mit szeretnék, legyen szép, legyen fehér, nem görcsölök erre rá. Mondjuk, gyűrű, torta, ceremóniamester is hiányzik még, de tudom, hogy Matyival megoldjuk. Ha nem lesz olyan a ruha, nem fontos, az a lényeg, hogy azon a napon jól érezzük magunkat a szeretteinkkel, a többi mellékes! Az biztos, Fügének [a műsorvezető kutyája – a szerk.] fontos szerepe lesz, ő fogja hozni a gyűrűket!