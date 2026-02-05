Szabó Zsófi nélkül folytatódik az Újratervezés: ő veszi át a helyét

A TV2 nemrég közleményben tudatta, hogy új évaddal folytatódik az Újratervezés, melyben a TV2 Csoport továbbra is olyan családoknak nyújt segítő kezet, akik számára az igazi otthon megteremtése csak álom. A 2026-os évad forgatása már javában zajlik, a stábban pedig egy műsorvezető-csere is történt.

Szabó Zsófi nélkül folytatódik a műsor

Szabó Zsófi 2024-ben lett az Újratervezés műsorvezetője, aki akkor két évad után vette át a posztot Ördög Nórától. Szabó az új évadban már nem tart a stábbal, helyére Gelencsér Tímea érkezik majd Stohl András és Szabó András Csuti mellé.

Az Újratervezés forgatása nem munka, hanem ajándék volt, hiszen nagyon jó érzés volt részt venni egy olyan műsorban, ami rengeteg fantasztikus embernek segített és adott új esélyt egy jobb életre. Nagyon sok emlékezetes pillanata volt a forgatásnak, ami örökre velem marad. Megismerni a családok történetét, majd látni az arcukon az örömöt, részt venni abban, hogy megváltozik az életük… Nem is lehet igazán szavakkal leírni, mit jelentett nekem. Nagyon boldog vagyok, hogy a részese lehettem és bízom benne, hogy ugyan nélkülem, de továbbra is nagyon sok családnak segít még az Újratervezés csapata

– nyilatkozta Szabó Zsófi.

A műsor kapcsán a csatorna Gelencsér Tímeát is megszólaltatta, aki jelenleg maga is házfelújításban van.

Megmondom őszintén, jó látni, mennyire flottul halad az Újratervezés stábjával a munka, nagyon készülök, szeretném kivenni a részem a feladatokból. Alig várom, hogy Lehoczky Lénával ötletelhessek és természetesen ecsetet is ragadok, ha kell. Nagyon örültem a felkérésnek, hiszen ez a TV2 Csoport egyik legszívmelengetőbb műsora. Eddig is követtem az adásokat, fantasztikus érzés látni ahogy a családok valóban érdemi segítséget kapnak, nem beszélve a sokszor életreszóló élményekről, amiket átélnek. Alig várom, hogy személyesen is lássam és megtapasztaljam azt az örömöt, amit ez a műsor hozni tud a családok életébe

– magyarázta Gelencsér, akinek bevallása szerint mindig is fontos volt jótékonykodás: legyen szó idős emberekről vagy állatokról, szeret segíteni, és immár hét éve futónagykövete Gyermekrohamkocsinak.

A Nagy Duettből is távozott

Szabó Zsófit idén A Nagy Duett zsűrijében sem láthatják viszont a TV2 nézői: Hajós Andrással távoztak az ítészi székből, helyüket Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András vették át.

Hajós múlt hónapban egy podcastműsorban beszélt arról, mi a véleménye arról, hogy egykori zsűritársa mostanság a Fidesz mellett köteleződött el: