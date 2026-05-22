racing clubdél-amerikai focicopa sudamericanakapus
Foci

Ilyet gólt sem láttunk még: a felső kapufán pattogó labda okozta a kapus és csapata vesztét

Copa Sudamericana Racing Club Caracas abszurd gól
Luis ROBAYO / AFP
24.hu
2026. 05. 22. 12:31
Copa Sudamericana Racing Club Caracas abszurd gól
Luis ROBAYO / AFP
Egészen abszurd góllal egyenlített a venezuelai Caracas az argentin Racing Club elleni meccsen a Copa Sudamericana nevű sorozat csoportkörében.

A venezuelai csapat már az 1. percben vezetést szerzett egy öngól révén, majd az 5. percben már 1-1 volt az állás, Martirena lövése a kapust érintve csorgott be a gólvonal mögé.

Martínez kegyetlenül magabiztos tizenegyesével a Racing még a szünet előtt fordítani tudott, és egészen a 74. percig 2-1 volt az állás. Ekkor azonban egy szöglet után Quintero fejesét a hazai kapus, Tagliamonte nem tudta megfogni, csak beleütött, a labda pedig a keresztlécen pattogott, majd miután onnan lepottyant, a szemfüles Gudino betalpalta.

Az eredmény a későbbiekben már nem változott, pedig a Racing előtt még adódott egy hatalmas helyzet, ám Martínez nem tudott betalálni az üres kapuba.

Adrián Martínez (Racing Club) missed goal opportunity against Caracas 80'
by u/Viriato181 in soccer

A 2-2 azt jelenti, hogy az utolsó forduló előtt már kialakult a végső sorrend, a brazil Botafogo zárt a csoport élén, mögötte a 9 pontos Caracas lett a második, a Racing pedig kiesett, ahogyan a 0 pontos bolíviai Independiente Petrolero is.

A meccs góljai:

A Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség döntése miatt a Racing a Caracas elleni meccset nézők nélkül volt kénytelen lejátszani, de az eredmény ismeretében lehet, így járt jobban az argentin csapat. Mert látva a második venezuelai gólt, ami a kieséshez vezetett, elképzelhető, hogy a feldühödött szurkolók miatt komoly kár keletkezett volna a stadionban.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Jól látszott a szintkülönbség – égető kérdésre mutatott rá az Európa Liga-döntő

Friss

Népszerű

Összes
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik