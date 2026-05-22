Ilyet gólt sem láttunk még: a felső kapufán pattogó labda okozta a kapus és csapata vesztét

A venezuelai csapat már az 1. percben vezetést szerzett egy öngól révén, majd az 5. percben már 1-1 volt az állás, Martirena lövése a kapust érintve csorgott be a gólvonal mögé.

Martínez kegyetlenül magabiztos tizenegyesével a Racing még a szünet előtt fordítani tudott, és egészen a 74. percig 2-1 volt az állás. Ekkor azonban egy szöglet után Quintero fejesét a hazai kapus, Tagliamonte nem tudta megfogni, csak beleütött, a labda pedig a keresztlécen pattogott, majd miután onnan lepottyant, a szemfüles Gudino betalpalta.

🇻🇪 🇦🇷 Il gol di Gudiño che pareggia la contesa fra Racing e Caracas é una cosa da oggi le comiche. Oltretutto a causa di questa rete il club argentino saluta la Copa Sudamericana. Più Racing di così si muore pic.twitter.com/FeqJNaaRTB — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) May 22, 2026

Az eredmény a későbbiekben már nem változott, pedig a Racing előtt még adódott egy hatalmas helyzet, ám Martínez nem tudott betalálni az üres kapuba.

A 2-2 azt jelenti, hogy az utolsó forduló előtt már kialakult a végső sorrend, a brazil Botafogo zárt a csoport élén, mögötte a 9 pontos Caracas lett a második, a Racing pedig kiesett, ahogyan a 0 pontos bolíviai Independiente Petrolero is.

A Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség döntése miatt a Racing a Caracas elleni meccset nézők nélkül volt kénytelen lejátszani, de az eredmény ismeretében lehet, így járt jobban az argentin csapat. Mert látva a második venezuelai gólt, ami a kieséshez vezetett, elképzelhető, hogy a feldühödött szurkolók miatt komoly kár keletkezett volna a stadionban.