Olivia Wilde-ot Gollamhoz hasonlították egy friss interjúja után – itt a színésznő válasza

admin Grósz Petra
2026. 05. 04. 10:05
Múlt hónapban Olivia Wilde is ott volt a San Francisco-i Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol új, The Invite című filmjét népszerűsítette. A vörös szőnyegen interjú is készült a színésznővel, aki a felvétel megjelenését követően több kritikát is kapott a külsejére vonatkozóan: volt, aki a Gyűrűk Ura Gollamjához hasonlította.

A People vette észre, hogy Wilde a hétvégén a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg egy videót, amin az említett interjúból kivágott fotója és Gollam képe látható, miközben az öccse, Charlie Cockburn kérdezi őt a témában.

Szeretnél reagálni a legutóbbi pletykákra, miszerint egy feltámadt holttest vagy?

– érdeklődött a testvére, mire a színésznő azt felelte: a halszemoptika a ludas.

Ez a legjobb szögem? Ez a valaha volt legjobb megjelenésem? Nem. Nem, ez megdöbbentő. Ez egy megdöbbentő kép. Ez egy halszemlencse volt. Nem tudom, miért álltam olyan közel a kamerához. Nem kellett volna. Ez nem az igazság

– nevettek fel, majd Wilde azzal zárta a témát, hogy „nem halt meg.”

Korábban egy Demi Lovatóról készült kevésbé előnyös fotóból is mém lett: 2015-ben Poot néven terjedt el a kép a Tumblr felületén. Erről később kiderült, hogy Photoshoppal készült, ám akkoriban igen sok bosszúságot okozott az énekesnőnek.

