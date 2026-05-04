Tévhit, hogy a felfázást a hideg okozza

2026. 05. 04. 10:34
Bár majdnem minden nő találkozott már vele életében, sokan máig nincsenek teljesen tisztában a felfázás valódi okaival és megelőzésének módjaival. Nem mindenki tudja például, hogy nevével ellentétben nem a hideg váltja ki, így elkerüléséhez sem elegendő jól felöltözni.

A hólyaghurut, köznapi elnevezésben felfázás, egy bakteriális eredetű fertőzés. Leggyakrabban az E. coli nevű baktérium okozza, amely normál esetben a bélrendszerben él, anélkül, hogy panaszt okozna, de átjuthat a húgyutakba.

A betegség leginkább a nőket érinti (bár férfiaknál is előfordul), ami azért gyakoribb közöttük, mert a rövidebb női húgycső, valamint annak közelsége a hüvelyhez és a végbélnyíláshoz elősegíti a fertőzés kialakulását.

Hajlamosító tényező lehet a nem megfelelő higiénia, a szexuális aktivitás, a hormonális változások és a kevés folyadékbevitel is.

A hólyaghurut jellegzetes tünetei közé tartozik a gyakori, sürgető vizelési inger, amely során általában csak kis mennyiségű vizelet ürül. Emellett égő, csípő érzés jelentkezhet vizelés közben, továbbá jellemző még az alhasi fájdalom, diszkomfortérzet, valamint a zavaros vagy kellemetlen szagú vizelet sem ritka.

Ugyan a felfázás bakteriális fertőzés, nem minden esetben szükséges azonnal antibiotikumhoz nyúlni. Ha már az első tünetek megjelenésekor felismerjük a betegséget, akár természetes módszerekkel támogatva is leküzdhetjük.

Számos gyógynövény alkalmazható hólyaghurut esetén, amelyek antibakteriális és gyulladáscsökkentő, valamint vízhajtó hatással is rendelkeznek. Ilyen gyógynövény például a kukoricabajusz, a csalán vagy a medveszőlőlevél, amelyek teaként fogyasztva hozzájárulhatnak a húgyutak átöblítéséhez és a kórokozók visszaszorításához.

A bőséges folyadékfogyasztás szintén kulcsfontosságú: napi 2-3 liter víz vagy cukormentes tea bevitelével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a baktériumok minél hamarabb kiürüljenek a húgyutakból. Amennyiben a tüneteket időben azonosítjuk és megkezdjük a valóban hatékony kezelést, van esély arra, hogy elkerüljük az antibiotikumterápiát.

Ugyanakkor, ha a panaszok nem enyhülnek néhány napon belül vagy akár súlyosbodnak, mindenképpen orvoshoz kell fordulni a szövődmények megelőzése érdekében.

A felfázás megelőzésének kulcsa a megfelelő higiénia és életmód: a rendszeres vizeletürítés, az intim együttlét utáni vizelés, a pamut fehérnemű viselése és az elegendő folyadékbevitel mind segíthetnek.

