miskolchalálos vonatbalesetgázolásbűnügy
Belföld

Halálra gázolt a vonat egy férfit Hatvannál

24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 05. 04. 10:52
24.hu

Elgázolt egy embert a vonat Hatvannál. A Mávinform azt közölte, hogy a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon.

Azt írták, hogy a gyöngyösi Mátra InterRégió Vámosgyörkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak késések, az utasok Gyöngyös és Vámosgyörk között pótlóbusszal utazhatnak.

Az MTI megkeresésére az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya azt közölte, hogy az elütött férfi a helyszínen meghalt.

A korábbi vonatgázolásokról ide kattintva olvashat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Három utas meghalt egy óceánjárón, hantavírusjárvány törhetett ki a hajón
Bochkor Gábor Zalatnay Sarolta borászi ambícióiról: Inkább igyon
Hormuzi-szoros: Trump mentőakciót jelentett be
Olyan videókért fizetett egy nő, amiben kismajmokat kínoznak
Magyar Péter az Akadémián: az állam minden évben kétszer-háromszor annyit költött el propagandára, mint tudományra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik