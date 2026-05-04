Halálra gázolt a vonat egy férfit Hatvannál

Elgázolt egy embert a vonat Hatvannál. A Mávinform azt közölte, hogy a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon.

Azt írták, hogy a gyöngyösi Mátra InterRégió Vámosgyörkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak késések, az utasok Gyöngyös és Vámosgyörk között pótlóbusszal utazhatnak.

Az MTI megkeresésére az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya azt közölte, hogy az elütött férfi a helyszínen meghalt.

