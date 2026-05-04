Látványos csillaghullás jön: óránként 10-20 felvillanást is láthatunk

Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images
Éta Aquaridák csillaghullás 2024 májusában Sri Linkán.
Lányi Örs
2026. 05. 04. 10:16
Május 6-án lesz főleg érdemes kémlelni a hajnali égboltot.

Május elején éri el maximumát az év egyik leggyorsabb meteorraja, az Éta Aquaridák, közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A Halley-üstökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hullócsillagot május 6-án hajnalban láthatjuk.

A közlemény szerint a Halley-üstökösből származó porszemcsék akár 67 kilométeres másodpercenkénti sebességgel csapódnak a Föld légkörébe. A hullócsillagként ismert jelenséget valójában apró, porszem vagy kavics méretű kozmikus részecskék felizzása okozza, amelyek nagy sebességgel lépnek be a Föld légkörébe, ahol a fékeződés során fény és hő formájában adják le energiájukat.

Az Éta Aquaridák szülőobjektuma a legrégebb óta ismert periodikus üstökös, a Halley, amely átlagosan 76 évente kerüli meg a Napot.

A Föld pályája évente kétszer metszi az üstökös pályáját: májusban az intenzívebb Éta Aquaridák, október végén pedig a mérsékeltebb aktivitású Orionidák meteorrajt eredményezve.

Erre számíthatunk

Habár a raj óránként akár 50 meteort is produkálhat, a magyarországi megfigyelők számára a radiáns (az a pont, ahonnan a meteorok látszólag kiindulnak) alacsony állása, valamint a holdfény miatt óránként körülbelül 10-20 felvillanás várható. A jelenség szabad szemmel is jól követhető, a legkedvezőbb feltételek május 6-án, a hajnali órákban ígérkeznek a megfigyeléshez.

