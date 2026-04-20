„Aki nem csinált semmit, azt nem lehet megrángatni” – Rákay Philipnek üzent ByeAlex

Most az jön, hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy el fogják kezdeni megrángatni. Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra, jön majd a NAV és mindenféle vegzálás jön

– mondta néhány napja a Hír TV egyik műsorában Rákay Philip a Tisza Párt kilátásba helyezett, jobboldalhoz köthető meggazdagodások nyomozati vizsgálataival kapcsolatosan.

Erre reagált az Instagramon ByeAlex. Az énekes kiemeli:

Ugyan már, Philip, aki nem csinált semmit, azt nem is lehet megrángatni. Nem igaz?

Majd arról beszélt, őt az utóbbi hónapokban rendszeresen vegzálták a hatóságok, volt, hogy kokaint is találtak nála. Nem egyszer ki is hallgatták.

Őszintén hiszek abban, hogy az igazságszolgáltatás végre nem kettős mércében fog lebonyolódni, és akinek nincs mitől tartania, annak nincs mitől tartania. Az elmúlt sok évben világosan láttuk, hogy a ti oldalatokról vannak egyenlők, meg vannak egyenlőbbek. Lehetett egy csomó embert akár mindenféle bizonyíték nélkül rágalmaznotok, meghurcolnotok, vagy nagyon sok mindent, ami megtörtént vagy tény volt, azt elferdíteni olyan irányba, ami a ti narratívátoknak megfelelő volt, és nagyszerű volt arra, hogy esetleg félrevezessetek vele egy választóbázist.