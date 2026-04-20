byealexrákay philip
Szórakozás

„Aki nem csinált semmit, azt nem lehet megrángatni” – Rákay Philipnek üzent ByeAlex

Varga Jennifer / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2026. 04. 20. 08:03
Most az jön, hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy el fogják kezdeni megrángatni. Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra, jön majd a NAV és mindenféle vegzálás jön

mondta néhány napja a Hír TV egyik műsorában Rákay Philip a Tisza Párt kilátásba helyezett, jobboldalhoz köthető meggazdagodások nyomozati vizsgálataival kapcsolatosan.

Erre reagált az Instagramon ByeAlex. Az énekes kiemeli:

Ugyan már, Philip, aki nem csinált semmit, azt nem  is lehet megrángatni. Nem igaz?

Majd arról beszélt, őt az utóbbi hónapokban rendszeresen vegzálták a hatóságok, volt, hogy kokaint is találtak nála. Nem egyszer ki is hallgatták.

Őszintén hiszek abban, hogy az igazságszolgáltatás végre nem kettős mércében fog lebonyolódni, és akinek nincs mitől tartania, annak nincs mitől tartania. Az elmúlt sok évben világosan láttuk, hogy a ti oldalatokról vannak egyenlők, meg vannak egyenlőbbek. Lehetett egy csomó embert akár mindenféle bizonyíték nélkül rágalmaznotok, meghurcolnotok, vagy nagyon sok mindent, ami megtörtént vagy tény volt, azt elferdíteni olyan irányba, ami a ti narratívátoknak megfelelő volt, és nagyszerű volt arra, hogy esetleg félrevezessetek vele egy választóbázist.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

als ik kan 🫦 (@byealexittvan) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Ablakcsere kockázat nélkül: Íme hat kérdés, amit a beépítés előtt mindenképp fel kell tenni
„Horkolás, nem horkolás, 46 éve együtt alszunk!”
Az esküvő előtt pár perccel fekete festékkel öntötte le a menyasszonyt a sógornője
Milyen gyors a gepárd? – állati rekordok kvíz
A Fidesz bukása előtt egy kiváltságos üzletbe szállt be Nagy Márton köre Tiborcz Istvánék mellé
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik