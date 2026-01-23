Ő volt a nagybetűs influenszer, de egy édesség elég volt ahhoz, hogy majdnem börtönbe kerüljön

Chiara Ferragnit világszerte a nagybetűs influenszernek tartották, mígnem Olaszország legbefolyásosabb közösségimédia-sztárja egyik pillanatról a másikra a divatbemutatók első sora helyett a vádlottak padján találta magát. Egy jótékonysági kampányba bukott bele majdnem: milliókat tett zsebre, miközben a megtévesztett vásárlók azt hitték, egy gyerekkórháznak adakoznak. A botrány kevés híján elkaszálta karrierjét, a házassága rá is ment. Körüljártuk a Pandorogate néven elhíresült botrányos ügy részleteit.

Január 14-én felmentették a csalással vádolt Chiara Ferragni világhírű divatbloggert Olaszországban, így megúszta az ügyészek által kért egy év nyolc hónapos börtönbüntetést. A milánói bíróságon gyorsított eljárás keretében zajló tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott, Ferragni utóbb a riportereknek annyit mondott: A cikk tartalmából Cikkünkben szó esik még arról: miért hívják Chiara Ferragnit a világ első influenszerének?

Hogyan jutott az egyszerű divatblogolástól a legnagyobb világmárkákkal való együttműködésekig?

Miért érdekelt az esküvője több embert Harry herceg és Meghan Markle lagzijánál is?

Mi a kapcsolata Szabó Zsófival?

Hogyan került majdnem börtönbe, és hogyan tudta megúszni úgy, hogy pár nappal később újra magazin címlapján tetszelgett?