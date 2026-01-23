chiara ferragnicsalásinfluenszerolaszország
Szórakozás

Ő volt a nagybetűs influenszer, de egy édesség elég volt ahhoz, hogy majdnem börtönbe kerüljön

Az olasz influenszer és üzletasszony Chiara Ferragni, akit súlyos csalással vádolnak egy jótékonysági kezdeményezéssel kapcsolatos ügyben, 2026. január 14-én érkezik a milánói bíróságra.
Piero CRUCIATTI / AFP
Chiara Ferragni a milánói bíróságon 2026. január 14-én.
admin Csontos Kata
2026. 01. 23. 20:58
Az olasz influenszer és üzletasszony Chiara Ferragni, akit súlyos csalással vádolnak egy jótékonysági kezdeményezéssel kapcsolatos ügyben, 2026. január 14-én érkezik a milánói bíróságra.
Piero CRUCIATTI / AFP
Chiara Ferragni a milánói bíróságon 2026. január 14-én.
Chiara Ferragnit világszerte a nagybetűs influenszernek tartották, mígnem Olaszország legbefolyásosabb közösségimédia-sztárja egyik pillanatról a másikra a divatbemutatók első sora helyett a vádlottak padján találta magát. Egy jótékonysági kampányba bukott bele majdnem: milliókat tett zsebre, miközben a megtévesztett vásárlók azt hitték, egy gyerekkórháznak adakoznak. A botrány kevés híján elkaszálta karrierjét, a házassága rá is ment. Körüljártuk a Pandorogate néven elhíresült botrányos ügy részleteit.

Január 14-én felmentették a csalással vádolt Chiara Ferragni világhírű divatbloggert Olaszországban, így megúszta az ügyészek által kért egy év nyolc hónapos börtönbüntetést. A milánói bíróságon gyorsított eljárás keretében zajló tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott, Ferragni utóbb a riportereknek annyit mondott:

A cikk tartalmából

Cikkünkben szó esik még arról:

  • miért hívják Chiara Ferragnit a világ első influenszerének?
  • Hogyan jutott az egyszerű divatblogolástól a legnagyobb világmárkákkal való együttműködésekig?
  • Miért érdekelt az esküvője több embert Harry herceg és Meghan Markle lagzijánál is?
  • Mi a kapcsolata Szabó Zsófival?
  • Hogyan került majdnem börtönbe, és hogyan tudta megúszni úgy, hogy pár nappal később újra magazin címlapján tetszelgett?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Vályi István Lázár Jánosnak: Nehogy találkozz azokkal, akiket szartakarításra ítéltél!
Puszilkodós, összebújós videót posztolt Stohl Andrással A Nagy Ő egyik szereplője
„Még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok” – Boráros Gábor a könnyeivel küzdve üzent követőinek
Varga Ádám és menyasszonya felbontották jegyességüket
Karácsony Gergely beszáll a rezsiharcba – várják a támogatási igényeket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik