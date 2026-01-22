orbán viktorvályi istván
Vályi Istvánt megihlette Orbán radiátoros fotója: felhívást intézett követőihez

2026. 01. 22. 09:57
Újraalkotta a miniszterelnök képét.

Orbán Viktor kormányfő kedden egy minden bizonnyal mesterséges intelligencia által generált képet posztolt a Facebookra, amin napszemüvegben van és bőrkabátot visel (miközben a vállára egy másik bőrkabátot vet), és a kezében egy régi, öntöttvas radiátort tart. A posztban azt írta, hamarosan bejelentést tesz. Ezt néhány órán belül meg is tette, mint kiderült: rezsistopot vezet be a kormány.

A miniszterelnök fotója Vályi Istvánhoz is eljutott, és a nyíltan kormánykritikus autós újságíró saját közösségi oldalán felhívást tett közzé: azt kérte követőitől, alkossák újra Orbán fotóját és posztolják azt ki. Radiátor challenge 2026-nak nevezte el a kihívást, amiben ő is részt vett egy képpel.

Nézd meg az eredetit, fogj egy bármilyen fűtőtestet, készítsd el a sajátodat, figyelj a részletekre, de vidd bele magad is, legyen ez a művészet és a praktikum vegytiszta násza, lássa meg az ország, hogy mi tudjuk, mi kell. Nevessünk egy jót ebben a pusztulatban egymáson is, mert a nevetés jó és gyógyít

– olvasható bejegyzésében.

Egy hashtaget is kreált: #rezsiradiator2026.

Vályi posztja cikkünk megjelenéséig több mint 27 ezer lájkot kapott (Orbáné jelenleg 35 ezer kedvelésénél jár), és a hozzászólásokban is szépen gyűlnek Orbán radiátoros fotójának reprodukciói.

