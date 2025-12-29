„Nekem nem kellett hozzá Magyar Péter, hogy felhúzzam magam” – évzáró Vályi István autós újságíró-influenszerrel

Saját tartalomgyártó cég alapítása. Az Árulók után egy újabb reality-szereplés az RTL-en, a Most wanted-ban. Éles politikai kirohanások a NER-rel szemben – ami miatt a kormánypárti támadásokból is kijutott bőven. Nem csoda, hogy 2025-öt turbulens évként jellemzi Vályi István autós újságíró-influenszer.

A váltás éve

Vályinak már a január is erősen indult: kollégáival saját platformot hozott létre, miután otthagyták a Speedzone szerkesztőségét, ez lett a The Zone. A műsorban beszél arról, hogy miért volt szükség váltásra, milyen nehézségei vannak egy médiavállalkozás alapításának, és hogyan jutottak el 11 hónap után odáig, hogy nem termelnek veszteséget.

Bár korábban sem fojtotta magába politikai véleményét, májusban országosan is nagy feltűnést keltett kifakadása, amellyel az Erzsébet-táborok megszüntetését kritizálta – magára haragítva a kormánypárti médiagépezetet.

Úgy látja, akár azt nézi, hogyan teljesít a gazdaság, és ehhez képest mire mennek el pénzek, vagy azt, hogy milyen folyamatok zajlanak a szakmájában, mindenhogyan lejtmenetben vagyunk. Morálisan pedig ez már a „legalja”:

Amikor a Mariana-árok mélyére egy gödröt ásunk, abba áll bele Vitályos Eszter két nyuszimotorral.