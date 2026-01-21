Rúzsa Magdi: Én egy rettentően szomorú, sokszor dühös, haragos gyerek voltam

Rúzsa Magdi a 777 keresztény blog által szervezett keddi imaesten tanúságot tett a budapesti Szent István Bazilikában. Az eseményen elmondta, hogyan van jelen Isten és a hit az ő életében. A magát mélyen hívő embernek tartó énekesnő a Blikknek azt mondta, nagyon őszintén beszélt arról a furcsa kapcsolatról, ami közte és a Jóisten között van.

„Most egy olyan élethelyzetben vagyok, hogy pontosan tudom, hogy milyen vagyok, milyen az életem. Hogy nem vagyok tökéletes, de már értem azt is, hogy nem is ezt várja tőlem a Jóisten, hogy jó legyek, hanem ő akkor is ott van, amikor rossz vagyok” – fogalmazott Rúzsa Magdi.

A lap az énekesnő tanúságtételéből is idézett.

Ahhoz, hogy megértsétek, hogy mit is akarok én igazából üzenni, ahhoz muszáj, hogy tényleg őszintén beszéljek a gyerekkoromról. Én egy rettentően szomorú, sokszor dühös, haragos gyerek voltam. Méghozzá azért, mert azt éreztem, hogy valahogy minket úgy elkerült a boldogság. A mi házunkba nem jött oda az Isten, csak annyira, hogy ne legyünk betegek. Az én szüleim házassága egy nehéz házasság volt, és ez csattant rajtunk. És nagyon sokat voltam az utcán inkább, hogy ne legyek otthon. Akkor voltam boldog, hogyha kint lehettem a természetben, a szalmabálák között, az erdőben, határban. Aztán megjártam a kamaszkor balhés időszakát, de közben volt egy pillanat, amikor megértettem, mi a szándéka

– idézte fel vajdasági gyerekkorát Rúzsa Magdi, aki egy franciaországi zarándoklat alatt találta meg magában az istenhitét.

Tehetsége volt, lehetősége nem

Rúzsa Magdi arról is mesélt, hogy fiatalon úgy érezte, a zenét megkapta ajándékba, de lehetőségeket nem kapott, hogy kibontakoztathassa a tehetségét. Mint mondta, a középiskola befejezése után szeretett volna munkába állni, de az élet folyamatosan piros lámpák elé állította őt, amelyek miatt nem tudott előrelépni az életben.

Én szerettem volna dolgozni, szerettem volna szabad lenni, szerettem volna belépni egy igazi felnőtt életbe, és mindenhol le voltam blokkolva. Egyszerűen nem hagyott az élet, ezért veszekedtem a Jóistennel, hogy miért nem engedsz már engem?

Mint kiderült, végül megkapta a választ, amikor a Megasztárnak hála elkezdett valóra válni az álma. Úgy gondolja, az elmúlt húsz év személyes és szakmai sikereiben nagy szerepe volt annak, hogy még e legnehezebb pillanatokban is érezte, sosincs egyedül.

A hite e legnehezebb pillanatokon is átsegítette

Felidézte, hogy a várandóssága elején, amikor még szinte mindenki előtt titok volt, hogy hármas ikreket vár, egy alkalommal elesett a színpadon, és nagyon aggódott, hogy valami baj történt.

Emlékszem, hogy hazamentem, befeküdtem az ágyamba és meg sem mertem mozdulni és életemben először valahogy nagyon másképp szóltam a Jóistenhez

– emlékezett vissza Rúzsa Magdi, akinek 2022-ben egészségesen születtek meg az ikrei.

Az énekesnő a Blikknek kijelentette: fontosnak tartja, hogy aki hisz, az vallja meg és beszéljen a hitéről.

Ott, a Bazilikában is az járt a fejemben, hogy az a dolgom, hogy őszintén beszéljek, mert lehet, hogy ült a sorok között olyan kamasz, aki ugyanezekkel az érzésekkel küzd és segítenek neki az én szavaim

– magyarázta az énekesnő.