Csináljuk a fesztivált!: Szabó Elődnek egészségi problémák miatt kellett visszalépnie a versenytől

Szabó Előd a Csináljuk a fesztivált! 2024-es évadában, melyben szintén szerepelt.
admin Grósz Petra
2026. 01. 21. 07:08
Így a Megasztár 2024-es évadának győztese kapott újabb esélyt bizonyítani.

A Blikk számolt be arról, hogy váratlan szereplőcsere történt a Csináljuk a fesztivált! című műsorban. Hiába jutott be az elődöntőbe Szabó Előd, az énekesnek komoly egészségi problémái lettek, ezért nem vállalhatta a további szereplést. A Titán zenekar frontembere a műsor 2024-es évadában a Kell még egy szó című Demjén Ferenc-dallal jutott be a döntőbe, és 2025 őszén is jól indult minden, októberben azonban rosszul lett, miközben koncertezett.

Október közepén voltak az elődöntő felvételei, én viszont az október 5-i koncertemen rosszul lettem a színpadon. Bevittek a kórházba, kiderült, hogy magas volt a vérnyomásom, és elpattant egy ér. Az orvosok azt mondták, nem agyvérzésem volt, de nagyon hasonló dolog történt velem, ami szerencsére nem tett bennem semmi kárt. Két napig voltam kórházban, utána hazaengedtek. A doktorok ezek után egyáltalán nem ajánlották, hogy néhány nappal később újra szerepeljek a Duna TV műsorában, ezért – a szerkesztőkkel egyeztetve – úgy döntöttünk, hogy nem folytatom. Visszaléptem, átadtam a dalt

– árulta el a lapnak Szabó, aki az elmúlt hetekre már felépült, a történtek óta pedig sokkal jobban odafigyel magára.

Az énekes jelenleg is gyógyszeres kezelés alatt áll, de már voltak koncertjei, annak pedig örül, hogy a nézők hiányolják a műsorból.

Szabó Előd dalát Gudics Máté, a Megasztár 2024-es évadának győztese vette át, aki örömmel tért vissza a műsorba a kiesése után.

Nagyon érdekes a sztori, mert én eredetileg a Piramis Becsület című dalával indultam a Csináljuk a fesztivált! című műsorban. Ezzel a dallal kezdtem meg a versenyt, de nem jutottam tovább az előválogatáson, úgyhogy azt gondoltam, számomra itt véget is ért a történet. Aztán a forgatás előtt pár nappal felhívott a stáb, majd elmondták, hogy Szabó Előd egészségi okok miatt nem tudja folytatni a versenyt. Megkérdezték, át tudnám-e venni az ő dalát, és továbbvinném-e a produkciót. Nem volt sok időm gondolkodni, két-három nagyon húzós nap következett, amikor tényleg minden más háttérbe szorult. Végül nagyon jól sikerült a fellépés, és a dal bejutott a döntőbe. Ez olyan élmény volt, ami megerősített abban, hogy néha a legváratlanabb helyzetekből születnek a legjobb dolgok

– mondta Gudics, akinek egyébként az év vége nem telt felhőtlenül, ugyanis szilveszter éjjel autóbalesetet szenvedett. Egy kamionnal ütközött össze a havas úton.

Elsőre nagyon ijesztő volt, de – hála Istennek – nem történt személyi sérülés. Lényegében az ijedtségen kívül más nem ért, csak az autó sérült meg, az ügyintézés pedig még folyamatban van az illetékesekkel. Nem én voltam a hibás, úgyhogy ebből a szempontból is szerencsésen alakult a dolog. Nyilván nem így terveztem lezárni az évet, de próbálom pozitívan felfogni: örülök, hogy így tiszta lappal tudom elkezdeni az újat. A sok rosszban mindig van valami jó, és nekem most ez azt jelenti, hogy mehetek tovább egészségesen, új tervekkel

– tette hozzá.

