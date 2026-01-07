Szilveszter éjjel kamionnal ütközött Gudics Máté, a Megasztár korábbi nyertese

Gudics Máté, a Megasztár 2024-es évadának győztese szerda reggel a Mokkában beszélt arról, hogy szilveszter éjjel autóbalesete volt, egy kamionnal ütközött a havas úton.

Mentem fellépni Cinkotára, és az M0-ás közepén, a Dunaharaszti lejáró közepén egy kamion a jobb sávból elém csúszott. Kábé 15 méterre voltam a kamion mögött a belső sávban, és igazából esélyem nem volt megállni, az ütközést sem tudtam elkerülni. Tényleg óriási szerencsém volt, azt kell mondjam. Ha kicsit előrébb járok az autómmal, akkor ő oldalról telibe ver, és szerintem át is nyomott volna a betonfalon

– idézte fel az esetet Gudics, akinek a kocsiját bár értékbecslő még nem látta, az énekes valószínűnek tartja, hogy az autó totálkáros.

Mint mondja, az ütközés következtében az összes légzsák kinyílt, amitől füst keletkezett a járgány belső terében, ő pedig attól tartott, fel fog gyulladni a kocsi, ezért gyorsan próbált kiszállni, de az ajtó is be volt ragadva, ki kellett rugdosnia.

Hozzátette, hogy komoly sérülése nem keletkezett, csak az oldalát húzza még a biztonsági öv miatt. A történtek ellenére pedig bár egyórás késéssel, de letolta a cinkotai fellépését.

Azt gondolom, ez egy olyan szakma, ahol ez elvárt. Ha nincs fizikális, sem szellemi sérülése az embernek, ami megakadályozná abban, hogy ott legyen egy fellépésen, akkor ott kell lenni és meg kell csinálni. Nyilván engem vártak ott aznap éjjel, úgyhogy úgy gondoltam, ezt feltétlen meg fogom tenni

– osztotta meg a műsorban az énekes, aki a baleset estéjén még a stressztől nem nagyon érezte a történtek súlyát, másnap azonban átgondolta a dolgot.