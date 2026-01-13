Kiderült, mikor kerül adásba a Stohl András-féle Nagy Ő

A TV2 több mint fél évvel ezelőtt jelentette be, hogy Stohl András lesz a következő Nagy Ő – nem sokkal azután, hogy a színész harmadik házassága is véget ért.

A csatorna kedd délelőtt közleményben adta hírül, hogy

a reality első adása január 26-án, este 8 órától debütál majd a TV2 képernyőjén.

Stohl 20 nővel ismerkedik majd meg, és időről időre döntenie kell, kik állnak hozzá a legközelebb, és kik azok, akiknek távozniuk kell a műsorból. Ebben a reality háziasszonya, Lékai-Kiss Ramóna lesz majd a segítségére. A TV2 közleménye szerint pár nap múlva arra is fény derül, kik azok a nők, akik versenybe szállnak a színész-műsorvezető szívéért.