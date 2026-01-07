peller mariannhavazás
„A kapu mögöttem becsukódott, rá az autó végére” – Peller Mariann elkésett a Reggeliből, mert nem tudott kijönni a garázsból

RTL
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 07. 16:59
RTL

Szerda reggel hiába keresték az RTL Reggeli nézői Peller Mariannt a műsorban, ő nem volt ott. Csak később derült ki ennek az oka, ami természetesen a havazás volt.

Az történt, hogy időben, még idő előtt elindultam, mert én is arra készültem, hogy itt akkora hó esett, hogy nem árt óvatosan… Csak azzal nem számoltam, hogy éjszaka ki takarította volna el a társasházi garázs meredek feljárójáról azt a bizonyos havat. Természetesen van téli gumim, teljesen fel van szerelve az autó, nem erről van szó. Az a helyzet, hogy a jó nagy hó és az elég nagy meredekség azt eredményezte, hogy nem sikerült feljebb jutnom. Elkezdett visszacsúszni az autó, de a kapu mögöttem becsukódott, rá az autó végére

A Blikk szemléje alapján hozzátette, a társasház többi lakójától is elnézést kér.

Ültem a kocsiban, vártam. Ellapátolták előlem a havat, felsózta a kolléga, ez a tündér ember. Kérdeztem, segítsek-e valamit, de egy lapát van. Végül föl tudtam jönni, el tudtam indulni, de annyira szégyellem magam, mert ilyenkor kijön az, hogy lehet, hogy mégiscsak szőke nő vagyok… Tényleg, muszáj ostoroznom magam, mert az összes lakótársnak az életét most berekesztettem ezzel… Nagyon rossz, régen izgultam ennyire, most jön ki a feszültség, de lekopogom, hogy ennyivel megúsztam.

