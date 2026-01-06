kulcsár edina
Elmondta elrontott orrműtétjei történetét Kulcsár Edina: „Egy horrorsztori volt, rossz helyre mentem, nem volt pénzem”

Kulcsár Edina 2016-ban.
Berecz Valter / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 01. 06. 12:45
A plasztikáztatás volt a téma a Nőfilter című podcastben, aminek kapcsán Tóth Gabihoz hasonlóan Kulcsár Edina is elmesélte saját tapasztalatait e téren. Az egykori szépségkirálynő elmondta: gyerekkorában sokat csúfolták az orra miatt, melyet végül többször is megműttetett. Bár még mindig nem tartja tökéletesnek szaglószervét, mostanra sikerült elfogadnia.

„Sokszor megkapom, hogy ferde az orrom, de nekem egy nagy horrorsztori volt az utolsó műtétem” – kezdte Kulcsár a sztorit. „Nyitott porccal születtem, leginkább Gerard Depardieu-höz tudnám hasonlítani, szerintem mindenki tudja, milyen az orra. Nem volt annyira durva a helyzet, de szögletes volt, és volt benne egy lyuk. Anyukám mindig simogatta, és mondta, hogy szerinte olyan, mint a lovacskáknak az orra, kedvességből. Egyszer ezt meghallotta az egyik osztálytársam még általános iskolából, és onnantól kezdve nem mostam le magamról” – idézi az Index az influenszert.

Mindig csúfoltak vele, hogy lóorrom van. Aztán az első fotózásomon megkaptam: »Jaj, annyira szép vagy, és annyira jó, de amúgy az orroddal nem szeretnél valamit csinálni?« Rosszul éreztem magam tőle, és frusztrált. Aztán rossz helyre mentem, nem volt pénzem, feljebb került a lyuk, aztán garanciálisan visszamentem, még rosszabb lett. Hosszú utat jártam be, és a vége az volt, hogy a fülemből vettek porcot, meg a fejemből kötőszövetet.

Utóbbi akkora műtét volt, hogy a gyógyulási idő is hosszúra nyúlt, ami szintén megviselte.

Úgy be volt dagadva, hogy hónapokig sapkában jártam, megtanultam profin kontúrozni, hogy ne látszódjon annyira, és otthon sírtam, hogy egy csúnya, otthonülő háziasszony leszek, aki soha nem megy többet ki az utcára. Úgy voltam vele, nem baj, ez rendeltetett nekem. Aztán végül is helyreállt. Most sem tökéletes, de soha többet nem nyúlnék hozzá

– jelentette ki Kulcsár Edina, aki arról is beszélt, hogy körülbelül tíz éve fontolgatja a mellplasztikát, és még egy hasplasztika is tervben van.

