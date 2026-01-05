leonardo dicapriocritics choice awardsegyik csata a másik utánjeff bezos
Leonardo DiCaprio élőben hallgathatta végig egy díjátadón, ahogy Jeff Bezosszal való bulizása miatt kritizálták

2026. 01. 05. 07:37
Megtartották a Critics Choice Awards díjátadót Los Angelesben, ami fontos előrejelzője szokott lenni az adott év nagy Oscar-esélyeseinek.

Chelsea Handler amerikai humorista nyitotta a gálát, aki monológjában alaposan odapirított Leonardo DiCapriónak, aki ott ült a díjra jelöltek soraiban.

Itt van Leo! Hála istennek! Leo majdnem nem ért ide, mert csapdába esett egy hajón St. Bart’s szigetén. Pont olyan volt, mint a Titanic, csak rosszabb, mert Jeff Bezos is a fedélzeten volt.

A beszólás arra utalt, hogy a színész a közelmúltban nem tudta elhagyni St. Bart’s szigetét az amerikai-venezuleai konfliktus okozta közlekedési korlátozások miatt.

DiCaprio a karibi partokon pihengetett az amerikai milliárdossal, így lemaradt a Palm Springs Nemzetközi Filmfesztivál díjátadójáról, ahol díjat kapott az Egyik csata a másik utánban való szerepléséért.

Bezosszal való barátságát többször is kritizálták már a múltban: a híresen nagy környezetvédő színész ugyanis rendszeresen együtt szórakozik az Amazon.com alapítójával, aki finoman szólva sem a környezetbarát életviteléről ismert.

