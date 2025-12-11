Rácz Gergő 10 évesen majdnem meghalt, de erről ő csak évekkel később szerzett tudomást

Rácz Gergő közösségi oldalán osztott meg egy történetet gyerekkori betegségéről, ami akár végzetes is lehetett volna.

Tízéves koromban majdnem elvitt a tbc. Majdnem meghaltam, de ez belülről nem volt olyan ijesztő. Nem is érzékeltem belőle sokat, csak annyit, hogy nagyon sokat aludtam, rosszakat álmodtam, és nagyon kedves doktornőkkel találkoztam, akiknek anyukám vitt ajándékokat. Volt az egészben valami ünnepélyes. Én nem tudtam, hogy tbc-s vagyok

– fogalmazott az énekes, aki hónapokig kimaradt az iskolából a betegség miatt. Amikor visszatért társaihoz, rájött, hogy elvesztette velük a kapcsolatot, ráadásul a tuberkulózis a gyógyulás után is hatással volt az életére: volt, hogy elaludta a tanórán, és a kötelező futás után egyből belázasodott.

Csak évekkel később tudtam meg a családi titkot, hogy tuberkulózisom volt. Az orvos tanácsára a család ezt teljesen eltitkolta, mert akkoriban, ha egy ilyen kiderült, akkor az egész családot kirekesztették, mert annyira féltek az emberek a halálos kórtól.

Azt is elmondta, a körzeti orvos nem ismerte fel a betegséget, ezért az édesanyja másodvéleményt kért a fővárosi tüdőgondozóból. Rácz elmondása alapján, ha ezzel két héttel tovább várnak, meghalt volna.

Ma már pozitívan tekint az esetre: mint mondja, ha akkor nem tölt annyi időt magányosan, nem hallgatott volna annyi zenét, és nem vált volna belőle is zenész.

Szóval minden úgy jó, ahogy van. Nem azt mondom, hogy hálás vagyok, hogy átestem ezen a betegségen, hanem azt, hogy ennek is lehet jó oldala, ami lehet nem is nekem a legjobb, hanem annak, akinek erőt ad egy-egy dalom.

A jövőre ötvenéves énekes jelenleg élete legnagyobb koncertjére készül.