rácz gergő
Szórakozás

Rácz Gergő 10 évesen majdnem meghalt, de erről ő csak évekkel később szerzett tudomást

TV2
admin Csontos Kata
2025. 12. 11. 11:32
TV2

Rácz Gergő közösségi oldalán osztott meg egy történetet gyerekkori betegségéről, ami akár végzetes is lehetett volna.

Tízéves koromban majdnem elvitt a tbc. Majdnem meghaltam, de ez belülről nem volt olyan ijesztő. Nem is érzékeltem belőle sokat, csak annyit, hogy nagyon sokat aludtam, rosszakat álmodtam, és nagyon kedves doktornőkkel találkoztam, akiknek anyukám vitt ajándékokat. Volt az egészben valami ünnepélyes. Én nem tudtam, hogy tbc-s vagyok

– fogalmazott az énekes, aki hónapokig kimaradt az iskolából a betegség miatt. Amikor visszatért társaihoz, rájött, hogy elvesztette velük a kapcsolatot, ráadásul a tuberkulózis a gyógyulás után is hatással volt az életére: volt, hogy elaludta a tanórán, és a kötelező futás után egyből belázasodott.

Csak évekkel később tudtam meg a családi titkot, hogy tuberkulózisom volt. Az orvos tanácsára a család ezt teljesen eltitkolta, mert akkoriban, ha egy ilyen kiderült, akkor az egész családot kirekesztették, mert annyira féltek az emberek a halálos kórtól.

Azt is elmondta, a körzeti orvos nem ismerte fel a betegséget, ezért az édesanyja másodvéleményt kért a fővárosi tüdőgondozóból. Rácz elmondása alapján, ha ezzel két héttel tovább várnak, meghalt volna.

Ma már pozitívan tekint az esetre: mint mondja, ha akkor nem tölt annyi időt magányosan, nem hallgatott volna annyi zenét, és nem vált volna belőle is zenész.

Szóval minden úgy jó, ahogy van. Nem azt mondom, hogy hálás vagyok, hogy átestem ezen a betegségen, hanem azt, hogy ennek is lehet jó oldala, ami lehet nem is nekem a legjobb, hanem annak, akinek erőt ad egy-egy dalom.

A jövőre ötvenéves énekes jelenleg élete legnagyobb koncertjére készül.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Halálközeli élményéről mesélt Badár Sándor: „Kiléptem a testemből”
Magyar márka lett az idei karácsony egyik meglepetés sikere – ezért rajonganak a fa puzzle-ökért
Idén se innen díszítjük a fát: a Buckingham-palota 18 ezer forintot is elkér egy-egy felakasztható díszért
Letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki megrugdosott egy földön fekvő gyereket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik