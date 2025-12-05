rácz jenőrácz jenő apja
Rácz Jenő: Van egy féltestvérem, aki egy hónappal idősebb nálam

Mohos Márton / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 12. 05. 16:05
Mohos Márton / 24.hu

Rácz Jenő olyan dolgot mesélt el a Lelkizünk? című YouTube-műsor különkiadásában, amiről korábban sosem beszélt nyilvánosan: van egy nála alig idősebb féltestvére, és két évig nem volt semmilyen kapcsolata az apjával. Ez, mint elmondta, a mai napig hatással van az életére.

Ezt senki nem tudja, de nekem van egy féltestvérem, aki egy hónappal idősebb nálam. Ez azt jelenti, ugye, hogy az apámnak már volt egy meglévő kapcsolata, az anyámmal is volt egy kapcsolata, és gyakorlatilag két nő teherbe esett az apámtól, majdnem ugyanabban az időben. Hozzáteszem, sajnos én abban a pillanatban a rövidebbet húztam, mert az apám kábé kétéves koromig rám sem nézett

– mondta el a séf, aki szerint ennek a két külön töltött évnek a hozadékait zsigeri alapon érzi a lelke. Ezt onnan is tudja, hogy gyakran nem szándékosan „bünteti” az apját, például türelmetlen vele, amikor látszólag erre semmi oka nem lenne.

Valójában azért büntethetem, mert nem bocsátottam meg neki. Ezért mondom azt, hogy hiába egy gyerek nem tud beszélni kétéves koráig, az első pillanat nagyon fontos.

Rácz Jenő maga is édesapa, és nagyon odafigyel arra, hogy kislánya, a most hároméves Kamilla tudja, mindig számíthat rá.

Emlékszem, Kamilla születésénél komplikációk voltak, császármetszés volt, és én voltam az első ember, akivel találkozott. Az én mellkasomon pihent meg, még köhögte fel a magzatvizet, és szép lassan megnyugodott. A mai napig, ha Kami valamiért sír, akkor odateszem a mellkasomra a fejét, és egyből megnyugszik. Ezek olyan dolgok, hogy érezni fogja egész életében, ha apa ott van, akkor ő biztonságban van.

A séf és apja, idősebb Rácz Jenő kapcsolata ma már szeretetteljes, néhány éve közösen adtak interjút az egyik hetilapnak.

Buddhista tanítóként tevékenykedik Rácz Jenő édesapja
Apa és fia közösen adtak interjút.

