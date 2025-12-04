hajósútutazásélmény
Szórakozás

Tengerre szállt Katz és alig akart kikötni

Hirdetés
admin Katz Dávid
2025. 12. 04. 17:02

Óriási kalandban volt része Katz Dávidnak, aki a hajósutak közvetítésével foglalkozó CLICKnCRUISE vendégeként nemrég néhány napra beléphetett a MSC hajók világába.  A 160 000 tonnás, 13 emeletes MSC Seeview névre keresztelt lebegő felhőkarcoló fedélzetén, 5000 utastársával közösen próbálhatta ki a 24.hu riportere, milyen az, amikor minden irányból víz vesz körül, és a cél nem az, hogy minél gyorsabban eljussunk A-ból B pontba, hanem magának az útnak az élvezete. Edzőterem, wellness részleg, habparti, zenés revük, finom fogások és egy rövid megálló a csodálatos Palma de Mallorcán – élményekben nem volt hiány, bár kis csalódást okozott Dávidnak, hogy kiderült, egy állítólagos fedélzeti ismerkedési trükk nem egyéb mint online pletyka. Hogy pontosan mi, kiderül a videóból.

A videó a CLICKnCRUISE támogatásával valósult meg.

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Gáspár Győző kiakadt, mert Orbán Viktor nem tudta kifejteni róla a véleményét Dopeman podcastjében
Házasság első látásra: Kármen és Dani elmondták, együtt maradtak-e a műsor után
Tóth Gabi a Megasztárról: Sok olyan balhéba keveredem, ami miatt szégyellem magam
Fegyvert rántott a fodrászára, miután elrontotta a haját – videó
Szakértő: Komoly visszaélések melegágya lehet a választási vereségre készülő fideszes törvényjavaslat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik