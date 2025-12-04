Tengerre szállt Katz és alig akart kikötni

Óriási kalandban volt része Katz Dávidnak, aki a hajósutak közvetítésével foglalkozó CLICKnCRUISE vendégeként nemrég néhány napra beléphetett a MSC hajók világába. A 160 000 tonnás, 13 emeletes MSC Seeview névre keresztelt lebegő felhőkarcoló fedélzetén, 5000 utastársával közösen próbálhatta ki a 24.hu riportere, milyen az, amikor minden irányból víz vesz körül, és a cél nem az, hogy minél gyorsabban eljussunk A-ból B pontba, hanem magának az útnak az élvezete. Edzőterem, wellness részleg, habparti, zenés revük, finom fogások és egy rövid megálló a csodálatos Palma de Mallorcán – élményekben nem volt hiány, bár kis csalódást okozott Dávidnak, hogy kiderült, egy állítólagos fedélzeti ismerkedési trükk nem egyéb mint online pletyka. Hogy pontosan mi, kiderül a videóból.

A videó a CLICKnCRUISE támogatásával valósult meg.