Bruce Willis és a Habsburgok egy parketten – ezen a párizsi bálon még a hollywoodi izompacsirták is könnyező apákká válnak

Gyerekként – a Disney-mesék hatására – az ember lánya szentül hisz a fehér lovon érkező hercegben, és abban, hogy a bálok az élet teljesen hétköznapi velejárói. Az idő múlásával persze utolér minket a valóság: sosem lesz a lábon üvegcipő, nem létezik tündérkeresztanya, aki pillanatok alatt kicsinosít egy mulatság előtt – a fuvart is intézve. Néhány évvel ezelőtt, amikor a Netflixre berobbant A Bridgerton család, sokan újfent a nosztalgiával átitatott szirupos álomvilágban találták magukat, ahol hercegnős ruhákban, csillárok alatt keringőzve szökkennek szárba a legnagyobb szerelmek.

Aki legyint erre, hogy „ilyen csak a mesében van”, nagyot téved. Ma, a közösségi média korában is léteznek bálok, ahol a tündérmese ilyen formában is megelevenedhet.

Napjainkban a társasági szezon koronaestje a párizsi debütánsbál, amit minden év novemberében tartanak. Persze nem mindenki nyerhet oda belépést.

Elsőbálozók régen és most

18. századi angol hagyománynak számít, hogy a házasulandó korba lépő, felső társadalmi rétegekbe tartozó kisasszonyokat egy külön erre kijelölt bálon vezetik be a társaságba. Először III. György rendezte meg felesége – a Bridgertonban is bemutatott – Zsófia Sarolta királyné születésnapja alkalmából jótékonysági céllal. A hófehérbe öltözött debütánsok a királyné előtt meghajolva mutatkoztak be hivatalosan az „elitnek”, innentől részt vehettek olyan társasági eseményeken, mint a teadélutánok, a bálok, a lóversenyek. Nem utolsó sorban férjhez mehettek.

Hollywoodi debütánskodás Amerikai sorozatokból is ismerős lehet a debütánsbál fogalma: a Szívek szállodájában, A narancsvidékben, a Gossip Girl – A pletykafészekben és A nyár, amikor megszépültemben is láthatunk epizódokat, melyekben megjelenik az évszázados hagyomány.

A hagyományt Zsófia Sarolta halála után is folytatták a brit uralkodók, mígnem II. Erzsébet 1958-ban megálljt parancsolt a dolognak a királyi udvarban. Állítólag férje, Fülöp hercegunszolására tette, aki ostobaságnak tartotta a rituálét. Margit hercegnő később úgy magyarázta a döntést senkihez nem hasonlítható stílusában:

Véget kellett vetnünk ennek. Lassan minden londoni lotyó bekerült.

Bár a királyi támogatás megvonásával vesztett jelentőségéből, a bált egészen a hetvenes évekig megtartották, de akkor már a kábítószer-fogyasztásról és egyéb megbotránkoztató részletekről keringő híresztelések miatt végleg beszüntették.

Az ezredforduló után feltámasztották a debütánsbált, és kapuit már nemcsak az arisztokrácia, hanem a középosztály és a külföldiek előtt is megnyitották. Mivel a királyi családnak ma már nincs köze az eseményhez, az elsőbálozók az uralkodó helyett Zsófia Sarolta születésnapi tortájának hajbókolnak. Azóta is minden évben kiválasztják a szezon „gyémántját” – akárcsak a Netflix-sorozatban.

Báli szezonok ma is léteznek, a legaktívabb éppen a szomszédunkban: Bécsben január 1-jétől március 1-jéig nem kevesebb mint 28 hivatalos bált tartanak.

Bal des Débutantes: előkelő táncmulatság vagy divatbemutató?

Franciaországban 1958-ban rendezték meg először a Bal des Débutantes-ot, azaz a debütánsbált a versailles-i kastély kertjében. Ez a rendezvénysorozat nagyjából húsz szezont élt meg, majd közel két évtizednyi szünet után, a kilencvenes évek elején egy ambiciózus rendezvényszervező, Ophélie Renouard modernizálva, divateseményként élesztette fel.

„Korábban számos szállodával és palotával dolgoztam együtt, és mindig arra vágytam, hogy egy nemzetközi jótékonysági rendezvényt szervezzek. Az első ötletem egy haute couture divatbemutató volt, amelyből 1994-ben megszületett a bál” – nyilatkozta a szervező.

Ez az egyetlen jótékonysági bál a világon, ahol a debütánsok haute couture és couture ruhákat viselnek

– olvasható a bál ismertetőjében. Itt nem a fehér nagyestélyik, kesztyűk és tiarák vannak a főszerepben; a lányok a szivárvány összes színében pompáznak.

Milyen couture? A couture eredetileg a szabás-varrás művészetét jelenti, és a divatiparban gyakran használják bármilyen kézzel készült, luxus minőségű ruhára. Ezzel szemben a haute couture egy szigorúan szabályozott kategória, amelyet a párizsi divatszövetség felügyel, és csak néhány, hivatalosan elismert divatház használhatja a megnevezést. A haute couture darabok minden esetben egyedi megrendelésre, kézzel, a viselő méreteire készülnek, és különleges technikákat, kézműves részleteket alkalmaznak. Egy haute couture háznak szigorú feltételeket kell teljesítenie, például évente két kollekció bemutatását és egy párizsi műhely fenntartását.

A debütánsok egytől egyig egyedi, kézzel varrt, top minőségű haute couture darabokat viselnek, melyeket nagy divatházak ajánlanak fel a számukra. Minden elsőbálozónak külön, személyre szabott ruhát választ a szervezők csapata. Szabály, hogy egy tervező egy évben egyetlen lányt öltöztethet fel.

Hogyan lehet bekerülni?