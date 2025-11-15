Hollywoodi sztárokat fogadott a Vatikánban XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa a szombati napon olyan hollywoodi sztárokat fogadott a Vatikánban, mint Cate Blanchett, Viggo Mortensen és Monica Bellucci. A római katolikus egyház feje azt kérte a vendégül látott színészektől és rendezőktől, hogy folytassák munkájukat „a képzelet zarándokaként”, és segítsenek „reményt hozni”. Valamint támogatását fejezte ki a globális filmipar irányába, és felszólalt a mozilátogatók számának „aggasztó visszaesése” ellen is – írja a BBC.

Az Oscar-díjas rendező és forgatókönyvíró, Spike Lee – akinek az idén bemutatott Highest 2 Lowest című filmjéről itt olvasható a kritikánk – „nagyszerű napnak” nevezte a találkozót, amely az első ilyen jellegű esemény volt a Vatikánban.

Az Apostoli Palota Sala Clementina nevű termének csodálatos freskói alatt a Robert Francis Prevost néven született, Chicagóból származó egyházfő olaszul dicsérte a mozi szórakoztató és egyben oktató erejét, illetve a filmművészet azon képességét, hogy „csodálatot” tud ébreszteni az emberekben.

De egyúttal arra buzdította a filmkészítőket, hogy ne kerüljék el azokat a dolgokat, amiket ő „a világ sebeinek” nevezett.

Az erőszak, a szegénység, a száműzetés, a magány, a függőség és az elfeledett háborúk olyan kérdések, amelyeket el kell ismerni és el kell mesélni. A jó film nem használja ki a fájdalmat, hanem felismeri és feltárja azt. Ezt tették az összes nagy rendező

– fogalmazott a pápa.

Hat hónappal azután, hogy a bíborosok konklávéja az első észak-amerikai pápát választotta meg, egyes katolikusok úgy érzik, hogy Leó lassan hagyja rá a saját bélyegét a szerepre. Elődje, az Argentínából származó Ferenc pápa egy nagyon karizmatikus egyéniség volt, aki spontán megjegyzéseiről és drámai gesztusaikról volt ismert. Ezzel szemben az új pápa stílusa sokkal visszafogottabb, így a sztárokkal való találkozása az újdonság erejével hatott.

Nem világos, hogyan állították össze a szereplők listáját, bár a teremben lévő rendezők közül – akik a világ minden tájáról érkeztek – egyik sem került fel a pápa saját kedvenc filmjeinek listájára. A héten a Vatikán elárulta, hogy a pápa négy kedvenc filmje között szerepel az 1960-as évek apácákat témájú klasszikusa, A muzsika hangja, Az élet csodaszép és Roberto Benigni többszörösen díjnyertes filmje, Az élet szép.

A közönségben a fent említett hollywoodi filmesek mellett között Chris Pine és Gus Van Sant, a Good Will Hunting és a a Milk rendezője is ott volt. De olyan híres olasz filmesek is részt vettek a találkozón, mint Gianni Amelio, vagy a Cinema Paradiso rendezője, Giuseppe Tornatore.

A filmiparra nehezedő hatalmas nyomás idején, nem sokkal a hollywoodi sztrájk után és az olaszországi finanszírozási nehézségek közepette, a pápa a filmipar védelmében szólalt fel. Így nem csoda, hogy a vendégek hangos tapsviharral honorálták a beszédét, amikor a kulisszák mögött fontos szerepet betöltő emberek „csendes elkötelezettségéről” beszélt.

Figyelmeztetett a mozik bezárására is, amelyeket „a közösségek dobogó szívének” nevezett.

Sokan azt mondják, hogy a filmművészet és a mozizás veszélyben van. Arra kérem az intézményeket, hogy ne adják fel, hanem működjenek együtt ennek a tevékenységnek a társadalmi és kulturális értékének megerősítésében

– mondta a pápa.

A tizenötperces beszéde és az áldása után pedig Leó sorban fogadta a hallgatóság tagjait, elsőként Cate Blanchettet. „Nagyon sürgetett minket, hogy térjünk vissza a mindennapi munkánkhoz, és inspiráljuk az embereket” – mondta az ausztrál származású sztár a riportereknek.

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának munkáját is segítő színésznő egy szőtt karkötőt is vitt ajándékba a pápának. „Ez egy karkötő, amelyet szolidaritásból viselek a menekültekkel” – magyarázta később.

De rajta kívül természetesen más vendégek is megajándékozták az egyházfőt. A New York hősének számító Spike Lee-től például egy 14-es számmal és „Pope Leo” felirattal ellátott New York Knicks mezt kapott.