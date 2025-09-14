Kifizetnéd a váltságdíjat más gyerekéért, ha tévedésből a tiéd helyett rabolják el?

Spike Lee új filmjének mértani közepén a főhős, David King a metrón ül, sporttáskával a kezében, idegei pattanásig feszültek. Tucatnyi rendőr figyeli őt a metrókocsin. A táskába tizenhét és fél millió dollárt pakoltak svájci frankban, amit King éppen emberrablóknak készül átadni váltságdíjként. Mit tesz ő? Átadja az ülőhelyét egy idős nőnek, aki felszáll a manhattani 42. utcánál.

Ilyen ember David King, akit a filmben csak kis túlzással becéznek Dávid királynak. Rendes ember. Annyira rendes, hogy kis híján a Highest 2 Lowest alapjait kezdi ki, a film középpontjában ugyanis elvileg egy erkölcsi dilemma áll.

A bűnözők King, a befolyásos zenei producer fiát akarták elrabolni, de tévedésből a sofőrje fiára csaptak le. Ennek oka, hogy a fiúk elcseréltek egymás között egy zöld hajpántot. A New York Knicks kosárlabdacsapatáért közismerten rajongó rendező egyértelművé teszi a tanulságot: ha a nagy ellenfél, a Boston Celtics színeit viseled, abból baj lesz.

King dúsgazdag, bár éppen pénzszűkébe került, mert készül visszavásárolni többségi tulajdonrészét az általa alapított zeneműkiadóban. Ezzel együtt a saját fiáért habozás nélkül kifizetné a tizenhét és fél milliót. Amikor megtudja, hogy kipróbált sofőrje, jóformán barátja helyett kellene összeszednie a pénzt, elgondolkodik, megéri-e. Vajon mi hogyan döntenénk?