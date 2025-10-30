A Love Island korábbi győztese a Határtalan szerelem új évadában keresi a párját

Újra érkezik a Határtalan szerelem című párkereső reality az RTL-re, amelyben az első társra vágyó hölgyet, Németh Zsófiát, már több RTL-es produkcióból is ismerhetik a nézők – derül ki a csatorna csütörtöki közleményéből.

A jelenleg Balin élő Németh Zsófia a 2019-es Love Islandban egészen a győzelemig menetelt Lakatos Tíciánnal. A műsor után még egy ideig egy párt alkottak, majd véget ért a kapcsolatuk. Lakatos tavaly meghalt, akkor volt párja is megemlékezett róla.

Németh később a Survivor című műsorban is szerepelt, ott az utolsó párbajban maradt alul, így második helyezést ért el.

Eredetileg nyaralni jöttem Balira. Nem voltam a legfényesebb állapotban lelkileg. Napról napra éreztem, hogy kezdem megtalálni önmagamat megint, amit nagyon régóta nem éreztem. Visszanyertem a motivációmat, az életkedvemet, energikus voltam mindennap, és arra gondoltam, hogy nem éri meg itt hagyni ezt az egészet, mert ha itt hagyom Balit, akkor azzal együtt magamat is itt hagyom

– mondta el az új műsorhoz készült bemutatkozó kisfilmjében.

A Határtalan szerelemben egyedülálló, külföldön élő magyarok párkeresését követhetjük nyomon a világ különböző pontjain. 2025-ben a reality már 6 szinglinek segített az ismerkedésben és párkeresésben, 2026-ban pedig jön a reality második évada, ahová várják azok jelentkezését, akik nem ismernek határokat, amikor ismerkedésről és szerelemről van szó.