németh zsófihatártalan szerelemlove island
Szórakozás

A Love Island korábbi győztese a Határtalan szerelem új évadában keresi a párját

RTL
admin Csontos Kata
2025. 10. 30. 10:43
RTL
Németh Zsófia hat évvel ezelőtt nyerte meg a párkereső valóságshow-t Lakatos Tíciánnal, akinek a tavalyi halála nagyon megviselte őt.

Újra érkezik a Határtalan szerelem című párkereső reality az RTL-re, amelyben az első társra vágyó hölgyet, Németh Zsófiát, már több RTL-es produkcióból is ismerhetik a nézők – derül ki a csatorna csütörtöki közleményéből.

A jelenleg Balin élő Németh Zsófia a 2019-es Love Islandban egészen a győzelemig menetelt Lakatos Tíciánnal. A műsor után még egy ideig egy párt alkottak, majd véget ért a kapcsolatuk. Lakatos tavaly meghalt, akkor volt párja is megemlékezett róla.

Németh később a Survivor című műsorban is szerepelt, ott az utolsó párbajban maradt alul, így második helyezést ért el.

Eredetileg nyaralni jöttem Balira. Nem voltam a legfényesebb állapotban lelkileg. Napról napra éreztem, hogy kezdem megtalálni önmagamat megint, amit nagyon régóta nem éreztem. Visszanyertem a motivációmat, az életkedvemet, energikus voltam mindennap, és arra gondoltam, hogy nem éri meg itt hagyni ezt az egészet, mert ha itt hagyom Balit, akkor azzal együtt magamat is itt hagyom

– mondta el az új műsorhoz készült bemutatkozó kisfilmjében.

Határtalan szerelemben egyedülálló, külföldön élő magyarok párkeresését követhetjük nyomon a világ különböző pontjain. 2025-ben a reality már 6 szinglinek segített az ismerkedésben és párkeresésben, 2026-ban pedig jön a reality második évada, ahová várják azok jelentkezését, akik nem ismernek határokat, amikor ismerkedésről és szerelemről van szó.

Kapcsolódó
Németh Zsófia Lakatos Tícián haláláról: Elvesztettem a másik felemet
Öt évvel ezelőtt együtt nyerték meg a Love Islandet.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Női példaképeket díjaztak, mégis Sydney Sweeney mellei lettek az est főszereplői
Pumped Gabo: Itt az ideje, hogy a politikusok azon dolgozzanak, hogyan építjük át az országot fesztivál- és szeretetközpontúvá
Garázdasággal gyanúsítják Dudás Mikit: elmondta, miért szúrta ki szomszédja kerekét
6-7: a kölykök ordítozva megőrülnek, a szülők értetlenkedve dühöngenek tőle
Gulyás: Tizenöt százalékos béremelés a szociális és kulturális ágazatban, a nevelőszülők pénzét megduplázzák
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik