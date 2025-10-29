Házasság első látásra: Rita fiatalító kezelésen vett részt a műsor óta, a nézők szerint felismerhetetlen lett

A TV2-n futó Házasság első látásra című műsor egyik házaspárját Rita és Sanya alkotják, a frigyük azonban nem mondható problémák nélkülinek. Sanya már az első adásban kijelentette, hogy az 55 éves Ritánál fiatalabb feleséget várt, jelenleg a válást fontolgatják a műsorban.

Ahogy az nlc.hu írja, Rita belevágott egy fiatalító kezelésbe az elmúlt hónapokban, ami leginkább az arcára összpontosított.

Mivel elég későn kezdtem a kezelést, ezért nem teljesen simult ki az adott terület, a homlok, így szükség volt egy kis pótlásra, hyaluronsavval. (…)Tehát ezeket a nagyon apró, most már mondhatni tényleg láthatatlan kis ráncokokat, amik előzőleg igencsak mély ráncok voltak, azokat ezzel a hyaluronnal, a doktornő nagyon-nagyon apró, pici kis tűszúrásokkal feltöltötte, és ami maradt anyag, azt viszont betöltötte a szem alatti karikákba, amit szintén előzőleg már mondtam, hogy szerintem rengeteg páciensnek problémát.

A végeredményt látva Rita követői két táborra oszlottak: az egyik csoport szerint fantasztikus lett a változás, míg mások úgy vélekednek, felismerhetetlen lett a TV2 új híressége.

