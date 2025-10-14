Elindult a Házasság első látásra új évada a TV2-n. Az egyik pár, akit a szakértők összeházasítottak, Rita és Sanya voltak. Utóbbit már láthattuk kereskedelmi csatorna műsorában. A 60 éves személyi edző igazi nőcsábász, ám újdonsült felesége nem jött be neki elsőre.

Megláttam, és az első gondolatom az volt: hmm, nem ő lesz az igazi. Nem dobogtatta meg a szívemet, nem éreztem, ami első látásra kellene legyen, hogy na, ő az. Egy picit csalódott vagyok. Külsőre nem ezt vártam.

Ezt később Ritának is a szemébe mondta, akinek persze nem esett jól, hogy idősnek gondolja őt újdonsült férje. Az esküvőn ráadásul Sanya kifejezetten élvezte Rita huszonéves menyének társaságát, akiről így beszélt:

Thyra nagyon jó nő. Tehát az én ideálvilágomba ő nagyon beleillik.

Sanya egyik barátja meg is jegyezte:

Sanya nem hazudtolta meg magát: amikor a fogadott menyével elkezdett jópofizni… hát, kicsit lefagytunk, hogy őszinte legyek. Lecseréli az arát? Furcsa volt.

A férj később aztán megtudta, hogy ismerősök feleségével a Facebookon, és rögtön lecsekkolta a bikinis képeit.