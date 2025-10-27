pásztor erzsi
Szórakozás

A színpadon tört el Pásztor Erzsi válla

Bársony Bence / RTL Klub
admin Csontos Kata
2025. 10. 27. 20:35
Bársony Bence / RTL Klub

Szeptemberi balesete után újabb sérülést szenvedett, amely miatt több előadását is el kellett halasztani. A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas 89 éves színésznő a Játékszín színpadán, előadás közben érzett erős fájdalmat.

A Nyolc nő című darabban kerekesszékben ülök, és amikor hajtanom kellett ezt a bizonyos kelléket, egyre erősebb fájdalmat éreztem. Még mondtam is valakinek a darab elején, hogy lökjenek meg, gurítsanak be a színpadra. Kiderült, hogy a korábbi esésem következtében megrepedt jobb vállam később az erőltetés következtében eltört

mondta el Pásztor a Blikknek.

A színésznő elmondása szerint most teljesen ki van szolgáltatva: a jobb kezén erős kötés van, így csak a balt tudja használni, de azzal egyedül nem tud mindent megcsinálni. A lánya rendszeresen látogatja és mindenben segít neki, de sajnos most lebetegedett.

Nélküle még jobban ki vagyok szolgáltatva. Még újságot vagy könyvet sem tudok olvasni, mert nehezemre esik az efféle mozdulat is. November 3-án megyek a következő vizsgálatra, addig természetesen nem tudok színpadra állni, s ez fáj a legjobban.

Azt mondja, ha az orvosok azt mondják, javult a helyzet és gyógyulófélben van a válla, akkor november 5-én újra színpadra áll a Nyolc nő című darabban.

Kapcsolódó
Balesetet szenvedett Pásztor Erzsi
A 88 éves színésznő lányával volt, mikor elesett.

