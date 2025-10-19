Több millió baktérium él a fogkefénkben: milyen gyakran cseréljük?

A fogkefék rojtos sörtéi száraz bozótost alkotnak, amelyet minden nap ideiglenesen eláraszt a víz, egy tápanyagokkal teli vizes élőhellyé alakítva, a műanyag szárak sűrűjében pedig élőlények milliói virulnak; egészen konkrétan olyan 1 és 12 millió közti baktérium és gomba burjánzik ezekben a pillanatokban is a fogkeféinkben, amelyek több száz különböző fajhoz tartoznak, számtalan vírus közvetlen szomszédságában – írja a BBC.

Gondoljunk csak bele: a szánkba naponta beáramló víz, nyál, bőrsejtek és ételmaradékok mindent megadnak ezeknek a mikrobáknak a szaporodáshoz, amelyekhez időről időre más mikroorganizmusok özöne csatlakozik, ha például kinyitjuk az ablakot vagy a közeli vécét leöblítjük. És ezt a koktélt minimum naponta kétszer a szánkba vesszük, és jól felkavarjuk. Mielőtt azonban a saját fogkefénkre is potenciális veszélyforrásként tekintenénk, érdemes leszögezni, hogy ezek java része nem rejt valós kockázatot az egészségünkre nézve, és amelyek mégis, azok is többnyire erősen legyengült immunrendszer esetén okozhatnak kárt. Mindenesetre az ottani ökoszisztéma népessége minimum elgondolkodtatja az embert, hogy nem árt gyakrabban lecserélni a fogkeféjét, és egy kevés figyelmet fordítani a tisztán tartására.

Egyes kutatások azt mutatják, hogy az influenza, a koronavírusok vagy az ajakherpeszt okozó vírus akár 48 órán át is túlélhetnek a fogkeféken, az olyan baktériumok pedig, mint a Streptococcus mutans – amelyek jelentősen hozzájárulnak a fogszuvasodáshoz –, akár nyolc órán át is életképesek maradhatnak a fogkefe sörtéin. Ez potenciális utat nyithat a betegségek terjedésének. A közegészségügyi tanács emiatt az, hogy ne osszuk meg a fogkeféket másokkal, és lehetőség szerint a fogkeféink ne érintkezzenek másokéval, különösen akkor, ha azok olyan emberekhez tartoznak, akikkel nem élünk együtt – miután ha együtt élünk valakivel, sokkal nagyobb arányban osztozunk ugyanazokon a mikrobákon is.

És mit tehetünk a baktériumok és vírusok túlszaporodása ellen?

Sok vírus, beleértve az influenzavírusokat és a koronavírusokat is, száradás közben lebomlik. A fogkefék sterilizálásához számtalan tippet találhatunk az interneten, ezek közül néhány logikus lépést leírunk alább, amelyekkel gátat vethetünk a baktériumok túlszaporodásának.