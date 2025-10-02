molnár gusztáv
Molnár Gusztáv: Megvettem az első babaruhát és sírógörcsöt kaptam

2025. 10. 02. 13:07
Múlt héten derült ki, hogy gyereket vár Molnár Gusztáv felesége, Dorina – kislánnyal bővül majd a családjuk. Az alkoholbetegségéből felgyógyuló színész két héttel a bejelentés előtt vette el várandós szerelmét. Az esküvőről és a babavárásról most a Reggeli vendégeként mesélt bővebben.

Elindultunk onnan, hogy majd jövő májusban, lovaskocsi, miegymás, aztán rájöttünk, hogy nincs pénzünk rá. Egyébként is, gyereket szerettünk volna, ezért kalkuláltunk, hogy ha esetleg összejön, akkor akar-e Dorina májusban nagy pocakkal vagy esetleg már kisgyerekkel a karján esküvőt – nem akart. Akkor legyen szeptemberben!

– kezdett bele Molnár, aki úgy volt vele, neki mindegy hány vendég van ott, vagy mi lesz a kaja, ő csak azt a pillanatot várta, amikor először megpillantja kedvesét a menyasszonyi ruhájában.

Én szétsírtam az egészet. Amit mi nagyon szerettünk volna: fogadalmat tenni, tehát saját szavakkal, gondolatokkal a másiknak elmondani, mit érzünk. Megtörtént, és… Olyan, mintha a hormonok nálam dolgoznának, iszonyat sírós vagyok mostanában

– fogalmazott a színész, majd még egy esetet felidézett, amikor nem bírta visszatartani előtörő könnyeit.

Megvettem az első kis babaruhát egy nagy boltban, és három nekifutásra sikerült a kasszánál kifizetnem, mert kétszer elindultam, de sírógörcsöt kaptam, és akkor ott, az 50 centis ruhák között elbújva, babapózban sírtam.

Molnár Gusztáv azt mondta, minden este hálát ad jelenlegi életéért. Tavaly volt egy kép a fejében, ahogyan a Sztárbox ringjében áll és ott van vele a várandós felesége – mára mindez valósággá vált.

Babát vár Molnár Gusztáv felesége
Kislányuk lesz, akiről a színész korábban is tett már említést.

