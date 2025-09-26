Molnár Áron a túlélőknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak üzent

Péntek este Instagramra posztolt Molnár Áron. Bejegyzésében először a bántalmazást túlélőkhöz szólt.

Nem szeretnélek áldozatoknak hívni titeket, mert az, ami történhetett veletek, az a pokol, de ti túléltétek! Most tényleg az egész ország figyel és végre tehetünk közösen azért, hogy a legkiszolgáltatottabb gyerekeknek egy kicsivel biztonságosabb hely legyen Magyarország. Segítsetek. Mondjátok el a történeteteket

– írta a színész és társadalmi ügyekkel foglalkozó aktivista.

Aztán a gyermekvédelemben dolgozókat szólította meg:

Szükség van rátok ebben a küzdelemben. Mert ha csendben maradunk, akkor a sötétség győzedelmeskedik. Kérlek Titeket, szólaljatok meg, mondjátok el, amit tudtok, ne hagyjuk, hogy ez a rendszer megfélemlítsen minket.

Posztját pedig az üzenete zárta:

A Szőlő utcai eset a jéghegy csúcsa. És ezt Ti tudjátok a legjobban. Most van idő, most van figyelem és most van lehetőség, hogy végre fény derüljön az igazságra. Legyetek ti a fáklya!

A Szőlő utcai ügynek kapcsolatban korábban videót is szentelt: