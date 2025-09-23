Molnár Áron Semjén Zsoltot kérdezte: „Nem akkor szoktatok ilyen csendben lenni, mikor érintettek vagytok?”

Az őszi ülésszak parlamenti nyitónapján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes indulatosan reagált a Szőlő utcai javítóintézet ügyében megfogalmazott ellenzéki vádakra, amelyek szerint magas rangú kormánypárti politikusok lehetnek pedofil bűncselekményekben érintettek.

Az intézet volt igazgatóját emberkereskedelemmel, szexuális kizsákmányolással gyanúsították meg. A kormánypárti politikusok rágalmazásért jogi lépéseket tesznek, a KDNP elnöke pedig „ördögien felépített karaktergyilkosságról” beszélt. „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm” – hangoztatta.

Nyilatkozatára Molnár Áron a közösségi oldalára feltöltött videóban reagált.

Jaj, látom nagyon ideges lettél itt a Parlamentben. De hát, Zsolti: senki nem mondta, hogy te vagy az a magas rangú politikus, akihez a Szőlő utcai intézet vezetője kiskorúakat vitt. Miért lettél ilyen ideges?

– fogalmazott a színész, majd így folytatta:

Nekem tudod, mi a fura? Máskor olyan gyorsan reagáltok mindenre, most meg a Szőlő utcai botrány kirobbanása óta akkora csönd van a Fidesz környékén… Hogyhogy? Nem akkor szoktatok ilyen csendben lenni, mikor bizony érintettek vagytok? Vagy tudtok valamit, ami terhelő számotokra? Csak kérdezem.

Molnár felvetette továbbá, hogy miért nem a kormánypártok állítottak fel egy vizsgálóbizottságot az üggyel kapcsolatban, ezt miért Jámbor Andrásnak kellett megtennie. „De gondolom, mostantól teljes erőbedobással fogod segíteni a munkáját, igaz?” – tette hozzá.

»Ha akarok, mindent látok« Tóni miért nem mondja el nektek, kik ezek a magas rangú politikusok? Hogyhogy nincs ezzel tele a propagandamédiátok? Hogyhogy nem ütik az asztalt a propagandistáitok? Miért vagytok csendben?

Azt is megkérdőjelezte, hogy ha valóban úgy van, ahogy Semjén mondta és a rendőrség tíz éve vizsgálja az ügyet, az ügyészség pedig „gőzerővel dolgozik”, akkor egy évtized alatt hogyhogy nem derült ki semmi.

Ha annyira nagyon fontos számotokra a gyermekvédelem, akkor miért hagytátok, hogy tíz éven keresztül gyermekeket kényszerítsen prostitúcióra Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai intézet igazgatója? Úgy, hogy erről a nyomozásról ti pontosan tudtatok. Tíz év. Mire vártatok tíz évig? Ti, akik mindennek az urai vagytok ebben az országban. Érzitek ti is, ugye? Ha kiderülne, hogy a Fideszből bárki is érintett… Hú, hát még én is elbizonytalanodnék, hogy rátok szavazzak-e 2026-ban…

