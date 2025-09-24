dél-karolinafingszellentésspray
Letartóztattak egy iskolai dolgozót, mert szellentés szagát terjesztette a középiskolában

2025. 09. 24. 19:00
Egyes diákoknak orvosi ellátásra volt szüksége, az iskolát 12 millió forint értékű kár érte.

Letartóztatták egy dél-karolinai középiskola dolgozóját, mert szellentés szagú spray-t használt többször is az intézményben, ami károsította a diákok egészségét és 55 ezer dolláros (12 millió forintos) kárt okozott – írta a New York Post.

A West Florence High School középiskolában heteken át terjengett a szag, amit a 32 éves demonstrátor, Alexander Lewis okozott az interneten vásárolt „székletszagot utánzó spay-vel” – közölte a rendőrség. A seriff hivatala szerint augusztus 25. és szeptember 19. között többször is használta Lewis a spray-t, ami miatt a diákok panaszkodtak, az iskola meg hiába ellenőriztette a gáz- és propánvezetékeket, és teszteltette a levegőminőséget, de nem találtak problémát.

Ugyanakkor az iskola a légkondicionáló-rendszer ellenőrzése közben 55 ezer dollár értékű kárt talált. Azt nem részletezték, mi okozta a károsodást.

A légkondi javítása mellett pár diáknak, ott dolgozóknak orvosi ellátásra volt szüksége.

A fiamnál többször is jelentkezett az asztmája emiatt, háromszor kellett orvoshoz vinnem

– nyilatkozta egy szülő a helyi WKRC-nek. Mások fejfájást, hányingert és szédülést tapasztaltak.

Az nem derült ki, hogyan szimatolták ki, Lewis a tettes, mindenesetre pénteken letartóztatták és szombaton csak 9 ezer dollár (3 millió forint) óvadék ellenében helyezték szabadlábra.

Rongálás és zavar okozása miatt is bíróság elé kell majd állnia. További vádpontok se elképzelhetetlenek, jelentette ki a hatóságok.

