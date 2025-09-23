horváth éva
Így jár most Horváth Éva – videón mutatta meg, hol tart a rehabilitációja

Fülöp Dániel / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 09. 23. 16:35
Fülöp Dániel / 24.hu

Horváth Éva tavaly novemberben szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, amiből máig nem épült fel teljesen. Az egykori szépségkirálynő azóta számos műtéten átesett, még a lába amputálásának lehetősége is szóba került, ő azonban ezt határozottan visszautasította.

A modell ma már lábra tud állni, igaz, csak járókeret segítségével. Biztató hír továbbá, hogy már a sérült lábát is tudja terhelni.

Nézzétek meg, 50 százalékosan terheltem a lábamat, ami annyit jelent, hogy egész jól rá tudok nehezedni, például már fixen így stabilan megállok. […] Az a lényeg, hogy most már minél többet terheljem. Úgyhogy most itt tartunk jelenleg

− újságolja egy TikTokon közzétett videójában, amelyet a story.hu vett észre.

Helyzetére való tekintettel mozgáskorlátozottaknak járó parkolási kártyát is igényelt, de nem kapta meg.

