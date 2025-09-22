Ifjabb Schobert Norbert: Hamarosan jelentkeznem kell az amerikai érettségire, aztán ingatlanokkal foglalkoznék

Nemrég amiatt írtunk az ifjabb Schobert Norbertről, mert bekerült a Digitális Polgári Körökbe, sőt, a nagygyűlésen a színpadon is beszélt.

A húszéves Schobert a Blikknek beszélt jövőbeni terveiről, leginkább arról, hogy hol fog érettségizni, és aztán mit fog tanulni.

Jövő májusban fogok érettségizni, de előtte még az amerikai érettségit is teljesítenem kell ahhoz, hogy kint elkezdhessem az egyetemet. Az angolomat idén nyáron is tökéletesítettem, amikor Londonban töltöttem el egy kis időt, de persze ott sem hanyagoltam az edzéseket. Vállalkozástant szeretnék tanulni, cégépítést, üzleti menedzsmentet, de leginkább ennek az emberi, kommunikációt igénylő része érdekel, ahol egy kis érzelmet is vihetek az üzleti életbe. Ingatlanokkal szeretnék foglalkozni a későbbiekben

– magyarázta terveit a Sztárboxban vitézkedő Schobert. A családi bizniszt ezek alapján nem biztos, hogy az ifjabb Schobert arcával fogják majd működtetni X év múlva, erről annyit mondott: