Majka a fejbelövős performanszáról: Nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz

2025. 09. 20. 11:02
A Campus Fesztiválon történtek miatt Majka támadások kereszttüzébe került.

Majka az idei Campus Fesztiválon a Bindzsisztán miniszterelnökéről szóló száma végén egy mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövik. A jelenet aztán végigszaladt a kormányhoz közeli sajtón, a HírTV például „nyíltan kormánykritikusnak” nevezte a Csurran, cseppen című dalt. A támadásokra Majka is reagált, ráadásul egy csavarral megismételte a fejbelövést imitáló jelenetet a siófoki koncertjén is.

Hétfő este startol el az Útközben elmeséled 2. évada, melyben Sváby András első vendége Majka lesz, aki az elmúlt hetek történéseiről is beszél a műsorban.

„Tudjuk, hogy a politika csúnya dolgokra képes: valótlan dolgokra, vagy valós dolgokat felnagyítani, vagy elnagyzolni…” – magyarázta.

A színpadi fejbelővésről ezt mondta:

Ez egy performansz. Mi ezt nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz. Egy nem létező ország nem létező miniszterelnökét lőtték le egy nem létező pisztollyal, és nem halt meg! És emiatt, ugye, én kénytelen vagyok magyarázkodni.

Arra a kérdésre, hogy ez mennyire viselte őt meg, Majka úgy felelt, nem annyira.

Nem mondom, hogy nem esik rosszul, vagy hogy nincs az agyamban hátul folyamatosan, hogy azért ez nem hiányzott. De ez csak egy indok; mindig az van az agyamban, hogy ha nem ezzel, akkor valami mással.

A teljes adást hétfőn 19 órakor láthatják a nézők a VIASAT3-on.

A Majka-ügy kapcsán nyáron elemzőket is kérdeztünk:

