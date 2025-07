Majka-ügy: „Olyan nagy a polarizáció, hogy még akkor sem biztos, hogy sokan elidegenedtek volna Magyar Pétertől, ha ez az elítélendő jelenet nem Majka, hanem a Tisza színpadán játszódik le”

Kapva kapnak a témák után, csak ne kelljen arról beszélni, hogy milyen állapotban van az ország – így foglalta össze Róna Dániel, hogy miért ugrott rá a kormány és a holdudvara ennyire látványosan és nagy energiákkal a Majka-ügyre, ami még most is teljes fordulatszámon pörög. Galgóczi Eszter szerint az elterelés mellett a társadalmi feszültségek kiélezése lehet a kormány célja, abban azonban mindkét elemző egyetért, hogy ez az epizód is csak egy állomás abban a háborúban, amit Magyar Péter ellen folytat a kabinet. Ezért próbálják még ebbe a témába is beleerőszakolni a Tisza Párt elnökét.

Az már nem számít új jelenségnek, hogy egyes magyar előadók koncertjein a közönség soraiból felzúg a „Mocskos Fidesz!”-rigmus. A kormány és a médiaholdudvara ezeket a megnyilvánulásokat az elmúlt években igyekezett visszafogottan kezelni, illetve egyáltalán nem foglalkozni vele. Ehhez képest most nagyon éles a kontraszt: a kormánysajtó nekiment előbb a fideszeseket véglényeknek nevező Azahriah-nak, majd a színpadon fejbelövést imitáló Majkának. Hogy ilyen fordulatot vett a kormánykommunikáció, azt az általunk megkérdezett szakértők annak tudják be, hogy a Fidesz bajban van. Abban Galgóczi Eszter és Róna Dániel is egyetért, hogy a csata nem a kormány és a sztárok, hanem a kabinet és Magyar Péter között zajlik. Majka, Azahriah és a többiek ebben a játszmában csak „kiegészítő kellékek”, akiket a kormány eszközként vet be a harcban. A kormánypártok megnyilvánulásai a közbeszéd romlásával kapcsolatban a legtöbbször Magyar Péter felé tolják a felelősséget. Leginkább a saját szavazóiknak magyarázzák el azt, hogy a másik az ő táborukkal szemben erőszakos. Majka koncertje kapcsán is ez lehet a magyarázat: át akarják tolni a másik oldalra a felelősséget: Ők, az ellenoldal »ilyen«, míg mi, keresztények, jóérzésű emberek különbek vagyunk – értelmezi a kormány lehetséges motivációit a téma kapcsán Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalomkutató Intézetet politikai elemzője. Szerinte azzal, hogy a kormány kommunikációs szinten megemelte a témát, a társadalomban már egyébként is meglévő feszültséget akarja növelni, és a szavazói elé egy újabb frontot tár, ahol harcolni kell az igazukért. Nem is biztos tehát, hogy bárki részéről valós sértettségről lenne szó, inkább a saját tábor azon részének a mobilizálása zajlik, amely egyébként is hajlamos magára venni az ilyen jellegű támadásokat. Ez egy könnyen használható téma arra, hogy a kormány megmutassa, szerinte milyen szintű züllés van a másik oldalon. Éppen ezért a témában csak a saját közössége felé kommunikál, őket tartja össze, és szándékosan emeli meg az elítélendő performanszt – mondja a szakértő. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője is úgy látja, hogy Azahriah és Majka ügye után is két kézzel kap a kormány, ám szerinte leginkább azért teszi ezt, mert addig sem kell arról beszélnie, hogy milyen állapotban van az ország. „A kormány mindent elkövet, hogy ne a gazdaság, az infláció és a kormányzás mérlege legyen a téma. Ebbe illeszkedik a Pride, az átláthatóságinak nevezett törvény, a külpolitika priorizálása a belpolitika rovására, vagy most épp az, hogy mit mond egyik vagy másik híresebb zenész” A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek