Demjén Ferenc a Digitális Polgári Körök országos találkozóján áll először színpadra balesete óta

TV2
admin Csontos Kata
2025. 09. 19. 13:34
TV2
Pataky Attila és Nagy Feró és énekelnek majd az eseményen.

Demjén Ferenc múlt hónapban szenvedett súlyos balesetet otthonában, aminek következtében combnyaktöréssel szállították kórházba. Mivel a sérülés és a műtét többhetes lábadozást vont maga után, az énekes augusztusra tervezett fellépéseit elhalasztották, néhány koncertre pedig az énekes közeli barátja, Horváth Charlie ugrott be segítségül.

Múlt heti videós üzenetében Demjén elmondta, hogy már hazamehetett a kórházból, de leginkább akkor lesz otthon, amikor találkozhat a közönségével, „ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik”. Igaza is lett, az énekes következő fellépése ugyanis szombaton lesz, a Papp László Sportarénában tartott Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, olvasható a Tények oldalán.

Az esemény 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Demjén mellett fellép Oláh Gergő, Nagy Adri, Pataky Attila és Nagy Feró, valamint a résztvevők találkozhatnak majd Marsi Anikóval, Rubint Rékával és Kulcsár Edinával is.

TÉVÉMŰSOROK

