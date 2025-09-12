rubint rella
Rubint Rella elmondta, miért változott meg látványosan az arca

Grósz Petra
2025. 09. 12.
Rubint Rella nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával egy követője azt kérdezte tőle, volt-e valamilyen esztétikai beavatkozása, meglátása szerint ugyanis megváltozott az influenszer arca.

Nem volt semmilyen drasztikus beavatkozásom. Járok rendszeresen kozmetikai kezelésekre, figyelek a tudatos bőrápolásra, a táplálkozára. 61-62 kg körül mozgok jelenleg, ami -8 kg az év eleji súlyomat tekintve. Valószínűleg a fogyás miatt változott látványosan az arcom

válaszolta Rubint Réka unokahúga, aki egyébként májusban – éppen a harmadik házassági évfordulójuk napján – osztotta meg a nyilvánossággal, hogy férjével, Novothny Somával véget ért a kapcsolatuk.

