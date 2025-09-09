adom a napomjárai mátéjárai kíra
Járai Máté a feleségéről: Tele van az ország izmos, férfias, jó pasikkal, de ő még mindig velem van

Fábián Bori / VIASAT3
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 09. 16:46
Fábián Bori / VIASAT3

Geszti Péter Adom a napom című talkshow-jában járt Járai Máté. A színész beszélt nehéz gyerekkoráról, szülei függőségéről, és saját házasságáról Járai Kírával. Utóbbival kapcsolatban természetesen Geszti sem kerülhette el, hogy ne kérdezze a nyitott kapcsolatról, amelyben élnek.

Járai szerint a megcsalás az ő esetükben nem testi, hanem lelki: amikor a másik szívesebben tölti az idejét egy idegennel, mintsem a házastársával.

Tudod, mi a furcsa? Itt van a világ összes faszija, legalábbis Magyarország jó pasijai, izmos pasijai, férfias pasijai – és még mindig velem él. Hát akkor?!

Arról, hogy a nyitott kapcsolat önzés vagy önzetlenség, így vélekedik:

Mondok egy példát: ha megcsalsz, összeszedheted a cuccodat, és takarodsz. Vagy azt mondom: jólesett? Szeretnéd, hogy még egyszer előforduljon? Melyik az önzőség és melyik az önzetlenség? Tehát addig szeretlek téged, amíg azon feltételek alapján táncolsz, ahogy én fütyülök? Az egy önzés

– magyarázza.

Az Adom a napom hétfőtől péntekig streamelhető az nlc.hu-n, a mai adásban Puskás-Dallos Bogival beszélget majd Geszti.

