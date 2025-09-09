Rúzsa Magdi is szerepel a 326 millió forintos állami támogatásból készült Ákos-filmben

Augusztus végén lapunk is hírül adta, hogy megérkezett az első rövid előzetes a 326 millió forintos állami támogatásból készült, Kovács Ákosról szóló portréfilmhez. Ekkor egyúttal az is kiderült, hogy az Ember Maradj: Az Ákos-sztori. Eddig. című filmet október 16-án mutatják majd be a mozikban.

A Blikk szúrta ki, hogy a portréfilmhez nemrég egy hosszú előzetes is megjelent: a kétperces beharangozó szerint a filmben többek mellett Menczel Gábor és Rúzsa Magdi is mesélnek majd arról, milyennek látják Kovács Ákost, illetve mi a véleményük az énekes munkásságát illetően.