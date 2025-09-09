Börtönzenekart alapítana Ambrus Attila

Ambrus Attila a hétvégén BSW Matyival lépett ringbe az idei Sztárbox első versenynapján. A találkozót négy menet után az énekes-rapper nyerte meg, egyhangú pontozással.

Az összecsapás után a Viszkis a Blikknek adott interjút, melyben elmondta, hogyan értékeli a meccset.

Nyilván a srác nem tudott kiütni, pedig két olyan ütést bekaptam, hogy láttam a csillagokat is… Úgy voltam vele, nem tehetem meg, hogy elesek, de nagyon berezonált a fejem, és szerettem volna ezt kimozogni magamból. Akkor bonyolódtam fogásba, hogy egy picit kitisztuljon a fejem. Ezt a Matyi gyereket nem könnyű legyőzni, tartok tőle, hogy ez a srác nyeri majd meg a súlycsoportot az idei Sztárboxban, én pedig elvesztettem a fogadást, így el kell mennem a koncertjére is…

– osztotta meg a portállal az 57 éves Ambrus, aki a jövőre nézve egy új célt is kitűzött maga elé.

Szeretem a zenét, dobolok is. Az a célom, hogy hatvanéves koromra csináljak egy dobzenekart, illetve egy börtönzenekart. Vagyunk egy páran ebben a műfajban… Tanulom a zenét, hetente járok tanárhoz, de el fogok menni Matyi koncertjére is, sőt még jegyet is veszek rá.

Elfoglaltságait illetően a Viszkis hozzátette, hogy továbbra sincs üresjárat az életében: termékeivel sokat piacozik, önkormányzati rendezvényekre jár, és kóstolóval egybekötött csapatépítőket is tart.